Экономика
09:20, 2 января 2026Экономика

В Госдуме приготовились к значительному снижению ключевой ставки

Аксаков: Ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10 %
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10 процентов, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или осени. То, что Центробанк начал снижать ключевую ставку, связано с дезинфляционными процессами, причем они будут продолжаться, убежден парламентарий.

«Жесткая политика ЦБ, на мой взгляд, позволит Центральному банку снизить ключевую ставку на заседании в феврале(...) он еще на 0,5 процентных пункта в феврале снизит ставку, в марте уже более решительно — на 1, а может быть даже 1,5 процентных пункта», — порассуждал Аксаков.

Ранее депутат рассказал, что с 1 сентября 2026 года у россиян появится возможность получать зарплату в цифровом рубле. Соответствующий план в части дополнительной формы денег ранее утвердили в Госдуме, пояснил он. Воспользоваться новым способом можно будет по желанию.

До этого Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4-5 процентов к концу 2026 года. Как указали специалисты, это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас. Ожидается, что ставки по кредитам станут более умеренными.

