Экономика
11:54, 30 декабря 2025Экономика

Россияне смогут получать зарплату по-новому

Аксаков: С сентября 2026 года россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 1 сентября 2026 года у россиян появится возможность получать зарплату в цифровом рубле. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Соответствующий план в части дополнительной формы денег ранее утвердили в Госдуме, пояснил он. Воспользоваться новым способом можно будет по желанию.

Все кредитные организации, относящиеся к системно значимым, должны будут обеспечить возможность осуществления операций с цифровым рублем, добавил Аксаков. Речь идет о 12 банках, через которые проходит 80 процентов всего оборота. С 1 сентября 2027 года реализовывать свои товары и услуги с помощью нового способа обяжут те компании и банки, чей оборот превышает 30 миллионов рублей.

Ранее советник председателя Центробанка (ЦБ) РФ Кирилл Тремасов заявил о том, что россияне вряд ли перейдут на цифровой рубль в массовом порядке. На данную форму валюты не будут начисляться проценты, подчеркнул он, и для лиц, привыкших держать деньги на накопительном счете, выгода такого перехода вряд ли будет ясна. Часть граждан может завести цифровой кошелек из интереса, допустил Тремасов, однако для наличия на счете значительных сумм им придется жертвовать доходностью кладов или счетов.

