Массовая вспышка кишечной инфекции, запрет «Мемориала»* и мегакурорт в Анапе. Главное за 9 апреля
Массовая вспышка кишечной инфекции в российском городе. Заболевших больше сотни
В Муроме десятки человек обратились в больницы с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили в правительстве региона.
случаев острой кишечной инфекции зарегистрировано в Муроме
Из них 50 человек попали в больницы, половина госпитализированных — дети.
Глава Мурома Евгений Рычков рассказал, что в течение года в городе регистрируется 2–3 случая кишечной инфекции, но с 7 апреля количество жалоб стало резко расти.
Предположительно, причиной кишечной инфекции стал норовирус, сообщил чиновник.
Это род вирусов из семейства Caliciviridae. Он вызывает норовирусную инфекцию, которая очень заразна. Основной механизм передачи вируса — фекально‑оральный (через зараженную пищу, воду, контакт с инфицированными поверхностями или людьми).
Первые симптомы появляются в течение 12–48 часов после заражения. Это:
- острая диарея;
- рвота;
- лихорадка.
Причиной мог стать городской коллектор
На фоне массовой вспышки кишечной инфекции в соцсетях стали распространяться слухи, что причиной стала авария на городском коллекторе.
Якобы его содержимое попало в водоемы, и это спровоцировало всплеск заболеваемости.
В прокуратуре Владимирской области подтвердили, что 5 апреля на коллекторе, который отводит сточные воды со всего города, действительно произошла авария. Ее полностью устранили на следующий день.
Проверка не зафиксировала, что содержимое коллектора действительно попало в водоемы.
Рычков тоже опроверг эту версию. Он заявил, что коллектор находится в другой части города, а не там, где есть заболевшие. Кроме того, расследование показало, что одна семья заболела после того, как пила воду из родника.
Что будут делать власти
Местный водоканал проведет хлорирование воды, также в городском округе на полтора месяца закроют все родники, потому что вода во время паводков там непригодна для питья, сообщил глава Мурома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Следователи увидели в этом признаки уголовной статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Максимальное наказание за это — два года лишения свободы.
Ситуацию также взяла на контроль прокуратура.
В редакции «Новой газеты» прошли обыски, задержан Олег Ролдугин. Что известно
В московской редакции «Новой газеты» прошли обыски. О визите силовиков в офис в Потаповском переулке сообщило само издание. В здании в это время была часть коллектива, адвокатов внутрь не пустили.
Поводом для обысков стало уголовное дело о незаконном сборе персональных данных. В МВД заявили, что авторы использовали боты для пробива и частные базы при подготовке материалов. Следствие считает, что в 2025 и 2026 годах сотрудники издания незаконно собирали и хранили личную информацию о гражданах.
Полиция задержала исполнительного редактора издания Олега Ролдугина. Журналист находится на допросе, до этого силовики обыскали его квартиру.
Ролдугин также один из основателей газеты «Собеседник» (включена Минюстом в реестр иностранных агентов) — ранее ее заблокировали и лишили лицензии.
Мессенджеры: Дуров обвинил ЕС в цензуре, Telega исчезла из App Store, а в Max опровергли массовый спам
Павел Дуров обвинил Евросоюз в попытках оправдать цензуру в интернете. Основатель Telegram заявил, что Брюссель вводит «невыполнимые правила», чтобы наказывать компании за отказ ограничивать свободу слова. По его словам, европейские чиновники усиливают слежку под предлогом борьбы с приватными группами.
Дуров подчеркнул: такие манипуляции нужны только для того, чтобы отобрать у людей остатки свободы.
Ранее Дурова задержали во Франции — власти обвинили его в плохой модерации контента. Сейчас предприниматель на свободе под залогом в €5 млн, но обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.
Из App Store удалили неофициальный клиент Telegram под названием Telega. При поиске приложения на iOS появляется ошибка: «страница не найдена». Разработчики объяснили это наплывом плохих отзывов из-за очередей на вход в приложение.
Ранее в СМИ появилось расследование: его авторы утверждали, что Telega могла перехватывать трафик и читать чужие сообщения.
С начала апреля официальный Telegram начал помечать пользователей, которые заходят через сторонние приложения.
В мессенджере Max опровергли слухи о сообщениях от незнакомцев. В пресс-службе сервиса заявили: информация о сбоях — это старый фейк. Технически написать пользователю может только тот, кто есть в списке его контактов или знает номер телефона. Специалисты подчеркнули, что данные защищены, а приложение работает стабильно.
Что еще важно: обмен телами с Киевом, сроки за отрицание геноцида, запрет «Мемориала»* и депортация мигрантов
Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Москва передала 1000 погибших военных, сообщил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Киев вернул 41 тело.
Предыдущий обмен телами погибших РФ и Украина провели 26 февраля. Он прошел по формуле 1000 на 35.
За отрицание геноцида советского народа будут сажать. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Срок за отрицание, одобрение факта геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв геноцида — до трех лет лишения свободы.
До пяти лет лишения свободы грозит за уничтожение, повреждение либо осквернение:
- захоронений жертв геноцида советского народа, расположенных на территории РФ или за ее пределами;
- памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа.
Движение «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) признали экстремистским и запретили. Верховный суд объяснил это тем, что деятельность движения носит «ярко выраженный антироссийский характер» и направлена на «уничтожение фундаментальных основ российской государственности», а также «нарушение территориальной целостности». Участники движения под воздействием «деструктивной идеологии» совершают «экстремистские преступления», заявили представители ВС.
* Международное общественное движение «Мемориал» признано в РФ иностранным агентом.
Оснований для выдворения мигрантов станет вдвое больше. Сейчас выдворить приезжего из страны могут за 22 правонарушения. Например, за незаконный оборот наркотиков или пропаганду нетрадиционных отношений. В Госдуме собираются увеличить этот список до 43 пунктов. Среди них, например, нарушение общественного порядка и дискредитация армии.
- Нарушение общественного порядка.
- Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности.
- Совершение действий, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств.
- Распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
- Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении нашей страны, ее граждан или компаний.
С 1 июля при переводах через СБП будут указывать ИНН. Меру вводят для противодействия дропперам — подставным лицам, чьи банковские карты мошенники используют для транзита или обналичивания похищенных денег. Указывать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) будут при переводах между физическими лицами, а также между физлицами и юридическими лицами. Но делать это вручную не придется — все данные будут передавать банки.
Что еще интересно: горящие туры в Дубай, пенсия в полмиллиона и мегакурорт в Анапе
Пенсию больше 500 тысяч рублей в России получают только космонавты и летчики-испытатели. Как объяснил эксперт Александр Сафонов, такие суммы складываются из высокого оклада, стажа и сложности работы. Для всех остальных потолок пока гораздо ниже: даже в самой доходной сфере — перестраховании — максимальная средняя зарплата сейчас составляет 559 тысяч рублей.
рублей составила средняя зарплата в России в январе 2026 году. За пять лет этот показатель вырос в два раза.
В Краснодарском крае потратят 560 миллиардов рублей на мегакурорт «Новая Анапа». Это самый дорогой курорт в истории страны. Там будет огромный кластер с сетью отелей и зонами отдыха, которые смогут принимать туристов круглый год. Стройка начнется уже в 2026 году: власти рассчитывают, что курорт создаст тысячи рабочих мест и полностью изменит туристический юг.
Всего в России планируют создать десять новых курортных зон, на которые суммарно потратят до 1,8 триллиона рублей.
Туры в ОАЭ подешевели почти в два раза после объявления перемирия на Ближнем Востоке. Отдохнуть вдвоем в апреле теперь можно за 74 тысячи рублей — раньше такая путевка стоила от 130 тысяч. В Дубае снова проводят экскурсии, а на август и сентябрь свободных мест в отелях почти не осталось. Но в Ассоциации туроператоров России советуют не спешить: рекомендации Минэкономразвития о приостановке продаж туров в этот регион все еще действуют.
