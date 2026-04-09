Массовая вспышка кишечной инфекции, запрет «Мемориала»* и мегакурорт в Анапе. Главное за 9 апреля

Причиной мог стать городской коллектор

На фоне массовой вспышки кишечной инфекции в соцсетях стали распространяться слухи, что причиной стала авария на городском коллекторе.

Якобы его содержимое попало в водоемы, и это спровоцировало всплеск заболеваемости.

В прокуратуре Владимирской области подтвердили, что 5 апреля на коллекторе, который отводит сточные воды со всего города, действительно произошла авария. Ее полностью устранили на следующий день.

Проверка не зафиксировала, что содержимое коллектора действительно попало в водоемы.

Рычков тоже опроверг эту версию. Он заявил, что коллектор находится в другой части города, а не там, где есть заболевшие. Кроме того, расследование показало, что одна семья заболела после того, как пила воду из родника.