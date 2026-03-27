Консервы со взрывчаткой для Ирана, «чудо-саженцы» и наказание за первоапрельские шутки. Что нового к утру 27 марта

Что за мины-обманки

В районах рядом с городом Шираз на юге Ирана несколько человек погибли после взрывов мин, замаскированных под консервные банки, сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, взрывные устройства якобы сбрасывают самолеты США и Израиля. Сообщается, что мины спрятаны в жестяных емкостях и срабатывают сразу после вскрытия.

Что происходит на Ближнем Востоке

Газета The Wall Street Journal пишет, что США рассматривают возможность отправить до 10 тысяч дополнительных военнослужащих в регион, чтобы расширить свои военные возможности. Предполагается, что на Ближний Восток могут направить пехоту и бронетехнику, а также около пяти тысяч морских пехотинцев и несколько тысяч десантников.

В то же время Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. По его словам, Иран попросил об этом сам. Иранские власти опровергли его слова.

ЧП из-за энергокризиса

На Филиппинах ввели чрезвычайное положение из-за нехватки энергоресурсов на фоне конфликта между США и Ираном, сообщил телеканал CNN.

Глава МИД страны Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в государстве осталось примерно на 40−45 дней. По ее словам, ситуация может вызвать «эффект домино» и привести к росту цен на энергоресурсы.

Филиппины стали первой страной, объявившей чрезвычайное положение из-за энергетического дефицита на фоне военного конфликта.