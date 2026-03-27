27 марта 2026, 05:01

Консервы со взрывчаткой для Ирана, «чудо-саженцы» и наказание за первоапрельские шутки. Что нового к утру 27 марта

Консервы со взрывчаткой для Ирана, «чудо-саженцы» и наказание за первоапрельские шутки. Что нового к утру 27 марта
США рассматривают возможность отправить дополнительные военные силы на Ближний Восток, а в СМИ появилась информация о гибели людей в Иране от мин, замаскированных под консервные банки. Тем временем в России участились случаи развода из-за ограничений по ипотеке и вырос спрос на внутренние курорты. Также в дайджесте — новый обман от мошенников с помощью «чудо-саженцев», повышение пенсий в августе и не только.

Ближний Восток: мины-обманки и расширение военного контингента США. Что известно

Что за мины-обманки

В районах рядом с городом Шираз на юге Ирана несколько человек погибли после взрывов мин, замаскированных под консервные банки, сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, взрывные устройства якобы сбрасывают самолеты США и Израиля. Сообщается, что мины спрятаны в жестяных емкостях и срабатывают сразу после вскрытия.

Что происходит на Ближнем Востоке

Газета The Wall Street Journal пишет, что США рассматривают возможность отправить до 10 тысяч дополнительных военнослужащих в регион, чтобы расширить свои военные возможности. Предполагается, что на Ближний Восток могут направить пехоту и бронетехнику, а также около пяти тысяч морских пехотинцев и несколько тысяч десантников.

В то же время Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. По его словам, Иран попросил об этом сам. Иранские власти опровергли его слова.

ЧП из-за энергокризиса

На Филиппинах ввели чрезвычайное положение из-за нехватки энергоресурсов на фоне конфликта между США и Ираном, сообщил телеканал CNN.

Глава МИД страны Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в государстве осталось примерно на 40−45 дней. По ее словам, ситуация может вызвать «эффект домино» и привести к росту цен на энергоресурсы.

Филиппины стали первой страной, объявившей чрезвычайное положение из-за энергетического дефицита на фоне военного конфликта.

Запрет проедать нефтедоллары, военная служба в рядах пожарных и возвращение к телефонам на проводе. Главное за 26 марта
Российские инвесторы не смогли разбогатеть на событиях в Иране. Почему не помогли дорогая нефть и ослабевший рубль?

Беспилотники атакуют: удары по портам и промплощадке

ВСУ этой ночью вновь ударили по Ленинградской области. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, сбито всего 36 беспилотников. СМИ сообщают о повторных атаках по портам Усть-Луга и Приморска. Из-за воздушной опасности в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов.

В Белгородской области мать и ее семилетняя дочь получили ранения из-за удара дрона. ЧП произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Беспилотник ударил по частному дому. В результате у ребенка диагностирована минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги, а у ее мамы — баротравма.

ВСУ ударили по промплощадке в Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждений и пострадавших нет.

Российские курорты стали популярнее из-за конфликта на Ближнем Востоке

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана спрос на российские курорты в начале марта вырос примерно в два раза, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. По его словам, такого роста бронирований в это время в 2025 году не наблюдалось.

Сервисы бронирования также фиксируют рост интереса к отдыху внутри страны. По данным «Яндекс.Путешествий», доля бронирований по России в марте выросла до 86%. У сети Azimut Hotels увеличилась загрузка отелей в Анапе, Сочи и Геленджике.

При этом сильного роста цен на проживание пока не произошло. По данным сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость ночи в отелях Адлера на лето составляет около 11,2 тыс. рублей, что только на 5% выше прошлогоднего уровня.

Помогут китайские авиалинии. Где остался шанс отдохнуть у россиян во время конфликта на Ближнем Востоке
Ежегодный отпуск положен при работе из декрета. Как его взять и сколько заплатят за такой отдых

Работающим пенсионерам увеличат выплаты в августе

Работающим пенсионерам в августе пересчитают страховые пенсии по старости, если в 2025 году они трудились официально, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Перерасчет пройдет автоматически — без подачи заявлений. Повышение зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов, которые формируются за счет страховых взносов работодателя.

около 470 рублей

может составить максимальная прибавка

Пенсионеров заставят копить минимум 5 лет, чтобы вывести деньги из ПДС. Как выжать максимум из программы
Досрочно выйти на пенсию могут не только учителя и военные. Кому это доступно и как все оформить

Россияне стали чаще разводиться ради семейной ипотеки

В России участились случаи фиктивных разводов из-за ограничения по программе семейной ипотеки, сообщили эксперты РИА «Недвижимость».

Семьи пытаются обойти правило «одна семья — одна семейная ипотека». После развода детей формально «делят» между родителями, и каждый из них подает заявку на льготный кредит как отдельная семья.

Юристы предупреждают, что такая схема может привести к потере льготного кредита, штрафам и даже уголовной ответственности за мошенничество.

Аферисты в деле: «чудо-саженцы» для огородников и звонок из поликлиники

Мошенники продают на маркетплейсах несуществующие гибриды растений с помощью сгенерированных изображений, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин.

По его словам, злоумышленники публикуют яркие картинки «чудо-деревьев» и необычных ягод, созданные с помощью ИИ, и продают такие саженцы за несколько сотен рублей. Эксперт предупреждает, что подобных растений в природе не существует.

Аферисты начали использовать двухэтапную схему обмана, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». Сначала мошенник пишет в мессенджере и представляется медсестрой из поликлиники, которой якобы нужно обновить данные медицинской карты. Затем жертве звонит «сотрудник "Госуслуг"» и под предлогом проверки просит продиктовать код из СМС. А дальше все стандартно.

Снять с кредитки и положить на вклад: выгодная схема или ловушка?
Как россиян хотят защитить от «схемы Долиной» при покупке жилья: 4 новых способа по закону

Россиян предупредили об ответственности за первоапрельские шутки на работе

Шутки в рабочем чате, даже 1 апреля, могут стать дисциплинарным нарушением, предупредила адвокат Ирина Глазкова.

За оскорбительные, унижающие коллег или подрывающие репутацию компании сообщения грозит замечание, выговор или увольнение. При этом учитывается серьезность шутки, стаж, наличие взысканий и поощрений.

Работник может обжаловать взыскание в Госинспекции труда или суде — срок для обращения при увольнении составляет один месяц, при выговоре или замечании — три месяца.

20 доказанных наукой техник дыхания на любой случай. Их используют военные, спортсмены и топ-менеджеры
МВД захотело продавать данные россиян кредитным организациям за 50 рублей. Как это повлияет на займы
«Могут всю страну превратить в щебень»: устоит ли Иран в случае наземной операция США?