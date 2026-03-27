Консервы со взрывчаткой для Ирана, «чудо-саженцы» и наказание за первоапрельские шутки. Что нового к утру 27 марта
Ближний Восток: мины-обманки и расширение военного контингента США. Что известно
Что за мины-обманки
В районах рядом с городом Шираз на юге Ирана несколько человек погибли после взрывов мин, замаскированных под консервные банки, сообщает агентство Tasnim.
По данным издания, взрывные устройства якобы сбрасывают самолеты США и Израиля. Сообщается, что мины спрятаны в жестяных емкостях и срабатывают сразу после вскрытия.
Что происходит на Ближнем Востоке
Газета The Wall Street Journal пишет, что США рассматривают возможность отправить до 10 тысяч дополнительных военнослужащих в регион, чтобы расширить свои военные возможности. Предполагается, что на Ближний Восток могут направить пехоту и бронетехнику, а также около пяти тысяч морских пехотинцев и несколько тысяч десантников.
В то же время Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. По его словам, Иран попросил об этом сам. Иранские власти опровергли его слова.
ЧП из-за энергокризиса
На Филиппинах ввели чрезвычайное положение из-за нехватки энергоресурсов на фоне конфликта между США и Ираном, сообщил телеканал CNN.
Глава МИД страны Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в государстве осталось примерно на 40−45 дней. По ее словам, ситуация может вызвать «эффект домино» и привести к росту цен на энергоресурсы.
Филиппины стали первой страной, объявившей чрезвычайное положение из-за энергетического дефицита на фоне военного конфликта.
Беспилотники атакуют: удары по портам и промплощадке
ВСУ этой ночью вновь ударили по Ленинградской области. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, сбито всего 36 беспилотников. СМИ сообщают о повторных атаках по портам Усть-Луга и Приморска. Из-за воздушной опасности в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов.
В Белгородской области мать и ее семилетняя дочь получили ранения из-за удара дрона. ЧП произошло в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Беспилотник ударил по частному дому. В результате у ребенка диагностирована минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги, а у ее мамы — баротравма.
ВСУ ударили по промплощадке в Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждений и пострадавших нет.
Российские курорты стали популярнее из-за конфликта на Ближнем Востоке
На фоне обострения ситуации вокруг Ирана спрос на российские курорты в начале марта вырос примерно в два раза, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. По его словам, такого роста бронирований в это время в 2025 году не наблюдалось.
Сервисы бронирования также фиксируют рост интереса к отдыху внутри страны. По данным «Яндекс.Путешествий», доля бронирований по России в марте выросла до 86%. У сети Azimut Hotels увеличилась загрузка отелей в Анапе, Сочи и Геленджике.
При этом сильного роста цен на проживание пока не произошло. По данным сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость ночи в отелях Адлера на лето составляет около 11,2 тыс. рублей, что только на 5% выше прошлогоднего уровня.
Работающим пенсионерам увеличат выплаты в августе
Работающим пенсионерам в августе пересчитают страховые пенсии по старости, если в 2025 году они трудились официально, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Перерасчет пройдет автоматически — без подачи заявлений. Повышение зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов, которые формируются за счет страховых взносов работодателя.
Россияне стали чаще разводиться ради семейной ипотеки
В России участились случаи фиктивных разводов из-за ограничения по программе семейной ипотеки, сообщили эксперты РИА «Недвижимость».
Семьи пытаются обойти правило «одна семья — одна семейная ипотека». После развода детей формально «делят» между родителями, и каждый из них подает заявку на льготный кредит как отдельная семья.
Юристы предупреждают, что такая схема может привести к потере льготного кредита, штрафам и даже уголовной ответственности за мошенничество.
Аферисты в деле: «чудо-саженцы» для огородников и звонок из поликлиники
Мошенники продают на маркетплейсах несуществующие гибриды растений с помощью сгенерированных изображений, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин.
По его словам, злоумышленники публикуют яркие картинки «чудо-деревьев» и необычных ягод, созданные с помощью ИИ, и продают такие саженцы за несколько сотен рублей. Эксперт предупреждает, что подобных растений в природе не существует.
Аферисты начали использовать двухэтапную схему обмана, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». Сначала мошенник пишет в мессенджере и представляется медсестрой из поликлиники, которой якобы нужно обновить данные медицинской карты. Затем жертве звонит «сотрудник "Госуслуг"» и под предлогом проверки просит продиктовать код из СМС. А дальше все стандартно.
Россиян предупредили об ответственности за первоапрельские шутки на работе
Шутки в рабочем чате, даже 1 апреля, могут стать дисциплинарным нарушением, предупредила адвокат Ирина Глазкова.
За оскорбительные, унижающие коллег или подрывающие репутацию компании сообщения грозит замечание, выговор или увольнение. При этом учитывается серьезность шутки, стаж, наличие взысканий и поощрений.
Работник может обжаловать взыскание в Госинспекции труда или суде — срок для обращения при увольнении составляет один месяц, при выговоре или замечании — три месяца.