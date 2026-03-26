Запрет проедать нефтедоллары, военная служба в рядах пожарных и возвращение к телефонам на проводе. Главное за 26 марта

Стоимость нефти марки Brent 26 марта подскочила выше 108 долларов за баррель.

Цены выросли более чем на 5% после публикаций Дональда Трампа в соцсетях. Американский президент упрекнул Иран в том, что Тегеран якобы «умоляет» Белый дом о сделке, пока мировые рынки ждут итогов переговоров.

Аналитики Citi Research прогнозируют, что на фоне противоречивых новостей котировки Brent могут временами подниматься до $120.