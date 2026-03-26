Запрет проедать нефтедоллары, военная служба в рядах пожарных и возвращение к телефонам на проводе. Главное за 26 марта
Путин запретил проедать доходы от подорожавшей нефти. Сколько Россия зарабатывает на ней в день?
Президент России Владимир Путин поручил не проедать доходы от резкого скачка цен на нефть. Глава государства выступил на съезде союза промышленников и предпринимателей (РСПП), призвав бизнес и правительство к «умеренному консерватизму» в этом вопросе.
Мировой рынок лихорадит из-за войны между США, Израилем и Ираном. Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит пятая часть всех мировых поставок сырья.
Из-за этого рынок ежедневно недополучает около 20 млн баррелей. В результате в конце февраля цены начали резко расти, а за последние три недели доходы Москвы от экспорта удвоились.
Он отметил, что сегодня котировки качнулись в одну сторону, но завтра ситуация может измениться.
Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией. Получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, или, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты. Нужно сохранять благоразумие.
Стоимость нефти марки Brent 26 марта подскочила выше 108 долларов за баррель.
Цены выросли более чем на 5% после публикаций Дональда Трампа в соцсетях. Американский президент упрекнул Иран в том, что Тегеран якобы «умоляет» Белый дом о сделке, пока мировые рынки ждут итогов переговоров.
Аналитики Citi Research прогнозируют, что на фоне противоречивых новостей котировки Brent могут временами подниматься до $120.
составляют ежедневные доходы России от продажи нефти, согласно данным Bloomberg. Это максимум за последние 4 года
Россия перестала давать скидки на нефть и начала продавать сырье с премией к рынку. Вице-премьер Александр Новак заявил, что из-за дефицита российские нефтепродукты стали максимально востребованы.
По его словам, дисконты исчезли, а по отдельным направлениям покупатели доплачивают премию.
Российскую марку нефти Urals сейчас продают с премией в $4 к рыночной цене. А раньше продавали со скидками от 20 до 35 долларов.
Экономист Михаил Беляев подтвердил, что география поставок расширилась: в очереди за российским сырьем стоят Южная Корея, Филиппины, Таиланд и Индонезия.
Ранее стало известно, что Иран официально разрешил российским танкерам беспрепятственно проходить через Ормузский пролив.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт только для судов «вражеских стран» — США и Израиля. Для России, Китая и Индии проход остается свободным.
При этом и США ранее также вывели российскую нефть из-под санкций до 11 апреля, чтобы сбить мировые цены на топливо.
Путин объявил о макроэкономической стабильности, а ЦБ назвал опасность инфляции в 6%. Что это значит
Путин заявил о макроэкономической стабильности в России. Несмотря на «объективные трудности» и «искусственные ограничения», которые ввели против РФ, удается добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы, сказал глава государства на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Глава Центробанка объяснила опасность инфляции в 6–7%. По словам Эльвиры Набиуллиной, это приведет не к экономическому росту, как говорят те, кто выступает с такими предложениями, а только к недоступным кредитам.
Ставки по депозитам не должны быть сильно ниже, того, какую инфляцию ожидают люди. Иначе они не понесут деньги в банки. При этом ставки по кредитам должны быть выше.
Если инфляцию они будут ожидать высокую, а при 6–7% инфляции инфляционные ожидания еще будут выше, чем сейчас, ставки будут надолго двузначными, надолго.
Инфляцию на уровне 6–7% сложнее удержать — она неминуемо будет ускоряться, добавила Набиуллина.
официальный уровень инфляции в России по итогам 2025 года
Это наименьшее значение с 2020 года, но все равно много, заключила глава ЦБ.
В МГУ сочли «не очень хорошим» для экономики рост расходов россиян на еду. В России этот показатель в 2–3 раза выше, чем в развитых странах, отметил руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев.
При этом есть такая закономерность: чем богаче общество, тем меньше доля расходов на питание.
Это так называемый закон Энгеля.
Немецкий статистик Эрнст Энгель в XIX веке сформулировал экономический принцип, который описывает зависимость структуры потребительских расходов от уровня дохода семьи.
Он гласит, что с ростом дохода семьи доля расходов на питание в общем бюджете снижается, несмотря на то что абсолютная величина расходов на еду растет.
При этом доли расходов на жилье и одежду обычно меняются незначительно, а доля расходов на услуги, образование и досуг — возрастает.
Экономист объяснил рост расходов россиян на еду двумя факторами. Один из них то, что люди стали покупать больше готовой еды, которая стоит дороже. Другой — «продовольственная ситуация, которую мы замечаем, ходя в магазины».
«Telegram умирает», а россиянам посоветовали покупать стационарные телефоны
Роскомнадзор начал замедлять мессенджер в середине февраля. Власти обвиняют сервис в нежелании бороться с «ботами-пробивами» и отказе сотрудничать с силовиками по делам о мошенничестве и терроризме.
Утверждается также, что администрация мессенджера передает данные зарубежным спецслужбам.
Глава РСПП Александр Шохин пожаловался, что перебои с мобильным интернетом мешают бизнесу. Он подчеркнул, что бизнес поддерживает импортозамещение, но хочет видеть «прогнозируемую последовательность» в отказе от иностранных решений.
Понимаем, безусловно, что эти вопросы связаны с безопасностью страны, с необходимостью обеспечения работы сайтов из белых списков. Но с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий в нашу жизнь, надеемся, что будет найдено здесь системное сбалансированное решение.
Это просто гарантированный способ связи. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме.
Ранее Дмитрий Песков отметил, что сотрудники администрации президента также используют стационарную связь.
Что еще важно: военная служба в МЧС, дроны в Подмосковье, стрельба в школе и другое
С 1 апреля изменятся правила перевода денег, но не для физических лиц. Как пояснил Минфин РФ, все нововведения будут касаться исключительно организаций и учреждений, которые совершают переводы в бюджет и на казначейские счета, то есть налоги, сборы, штрафы и прочее.
По новым правилам организации будут иначе заполнять реквизиты для платежей и полностью указывать наименование юрлиц и банков и ФИО — у физлиц. Такие изменения носят чисто технический характер и помогут улучшить платежную систему до международного стандарта.
Россиянам захотели предложить военную службу в пожарной части. МЧС России подготовило проект, который разрешит служить по контракту в рядах Федеральной противопожарной службы. Служить россиянам предлагают в спасательных воинских формированиях и воинских формированиях ФПС. Сейчас проект проходит противокоррупционную экспертизу.
В Свердловской области все частные клиники отказались от проведения абортов. Теперь эту процедуру будут делать исключительно в государственных медучреждениях, заявили в региональном минздраве.
Многие частные клиники сказали, что давно имели такие намерения — отказаться от искусственного прерывания беременности по желанию женщины. <...> У нас есть письма от частных клиник, где они поддерживают позицию губернатора. На самом деле юридического механизма сделать это в императивном порядке в Министерстве здравоохранения нет. Это добровольная позиция клиник — поддержать демографическую политику страны.
Это решение вписывается в общероссийскую тенденцию: на декабрь 2025 года в 14 регионах частные клиники полностью перестали делать аборты, а еще в 34 субъектах от процедуры отказались более 30% таких медучреждений.
- Адыгея;
- Бурятия;
- Вологодская область;
- Ингушетия;
- Карачаево-Черкесия;
- Крым;
- Курганская область;
- Курская область;
- Липецкая область;
- Магаданская область;
- Мордовия;
- Свердловская область;
- Тверская область;
- Чукотский автономный округ.
В Подмосковье из-за атаки дронов сгорели два дома. Происшествие случилось в Можайске из-за падения обломков 26 марта, сообщил местный глава Денис Мордвинцев. В частном жилом доме находилась женщина с двумя внуками — они успели выйти на улицу и потому не пострадали. В дачном доме же на момент пожара никого не было.
А на подлете к Москве российские системы ПВО за полтора часа сбили 13 дронов — с 11:30 до 13 часов. Обломки одного из сбитых БПЛА упали в районе села Кленово, на место отправились экстренные службы. Во время атаки пострадал один местный житель, ему оказали помощь.
В ночь на 25 марта российские военные перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над российской территорией — это самая масштабная атака с весны 2025 года, сообщило Минобороны РФ. Главный удар пришелся на Ленинградскую область: по словам губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 56 БПЛА.
В порту Усть-Луга — крупнейшем балтийском нефтяном терминале — произошел пожар. В Кронштадте беспилотники повредили несколько жилых домов, пострадавших нет; очевидцы также видели дроны в районе Выборга.
По данным СМИ, беспилотники запускали из Черниговской и Житомирской областей Украины небольшими партиями в несколько заходов, используя дроны двух типов — FP-1 и «Лютый», способные преодолевать до 1000–1200 километров.
В Челябинске девятиклассник открыл стрельбу по одноклассникам, четверо пострадали. Подросток пронес в школу № 32 на Новороссийской улице пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.
Он планировал напасть на учительницу, но в итоге выстрелил в лицо своей однокласснице и выпрыгнул из окна. Школьник сломал обе ноги и получил травму живота, его доставили в больницу.
По словам очевидцев, перед нападением подросток долго сидел в туалете — когда два учителя постучались к нему, чтобы проверить мальчика, тот открыл дверь и распылил им в лицо перцовый баллончик. После этого поднялся на третий этаж и выстрелил в соседку по парте.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг. Школьники рассказали, что мальчик был тихим, занимался карате и шахматами.
Что еще интересно: штраф Duolingo, раскаяние «Лавандового рафа» и угрозы темнокожему Снейпу
Сервис Duolingo оштрафовали в России на 2 млн рублей. Американская платформа нарушила требования по локализации персональных данных пользователей, сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Максимальный штраф для компаний за такое — 6 млн рублей, а при повторном нарушении — 18 млн.
Глава «Норникеля» сравнил российскую экономику с дубом. Поэтичной метафорой Владимир Потанин ответил на вопрос журналистов о текущей ситуации в стране.
Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно.
Герой мема «Лавандовый раф» отправит машину в зону СВО после штрафа от ГИБДД. Бизнесмен и блогер Николай Василенко из Ростова-на-Дону накануне на своем красном Ferrari проехал по городской набережной и выложил это в интернет. Это увидели госавтоинспекторы и выписали ему штраф в 2000 рублей.
На следующий день мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин встретился с нарушителем и сообщил, что тот раскаялся и решил отправить в зону СВО автомобиль повышенной проходимости, наполненный гуманитарной помощью.
Николай Василенко — ресторатор из Ростова-на-Дону. Его визитная карточка — видео из машины, в которых он обычно радуется погоде, вне зависимости от того, солнечно или пасмурно за окном, и советует подписчикам улыбаться и радоваться каждому дню. За добрые видео его прозвали амбассадором добра, человеком-антидепрессантом и живым воплощением лавандового рафа.
На съемках «Гарри Поттера» усилили охрану из-за угроз темнокожему Снейпу. Не всем фанатам истории о мальчике, который выжил, понравился выбор актера Паапа Эссьеду на роль профессора Северуса Снейпа (в оригинальной франшизе его сыграл Алан Рикман).
Темнокожий артист рассказал, что регулярно получает в соцсетях сообщения в духе: «Я приду к тебе домой и убью тебя».
Руководитель студии HBO Кейси Блойс сказал, что создатели сериала предвидели такую реакцию на выбор актера и заранее подумали о безопасности на съемочной площадке.