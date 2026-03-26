16:45, 26 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Раскрыта выгода России от роста цен на нефть

Экономист Беляев: Россия расширила географию поставок нефти
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Россия заметно расширила географию поставок нефти на фоне ближневосточного конфликта и блокировки Ормузского пролива, рассказал «Ленте.ру» экономист Михаил Беляев.

«Подсчитать, сколько именно Россия зарабатывает на росте цен на нефть, сложно — нужно иметь специальные данные. Но точно можно сказать одно: география поставок сильно расширяется после того, как президент США Дональд Трамп частично снял ограничения», — сказал аналитик.

Он добавил, что Россия также перестала продавать энергоноситель с дисконтом — теперь он поставляется только за полную цену.

«Есть приблизительные подсчеты западных источников, которые говорят, что на росте цен мы зарабатываем дополнительно примерно 150 миллионов долларов в день. В очереди на российскую нефть, кроме, очевидно, Индии и Китая, также стоят Южная Корея, Недавно была поставка на Филиппины, собираются покупать Таиланд и Индонезия», — перечислил Беляев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возникшие у российских компаний в результате операции Израиля и США в Иране и перекрытия Тегераном Ормузского пролива нефтегазовые сверхдоходы необходимо использовать аккуратно, сохраняя благоразумие. Он предупредил представителей отрасли о том, что не следует поддаваться соблазну и «проедать» возникшую прибыль, например, пускать ее на дивиденды.

