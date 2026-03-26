13:26, 26 марта 2026

На съемках «Гарри Поттера» пришлось усилить охрану из-за угроз темнокожему Снейпу

Ольга Коровина

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

На съемочной площадке нового сериала о Гарри Поттере пришлось усилить охрану на фоне угроз темнокожему исполнителю роли профессора Северуса Снейпа. Об этом заявил руководитель студии HBO Кейси Блойс в беседе с Variety.

По словам Блойса, создатели проекта предвидели острую реакцию на выбор актера Паапы Эссьеду на роль Снейпа. Студия заранее планировала, как отвечать на хейт в соцсетях и как обеспечить безопасность всех участников съемочного процесса.

«Конечно, у нас серьезная служба безопасности. К сожалению, мы предполагали, что такое может произойти, поэтому стараемся быть как можно осторожнее», — сообщил руководитель HBO.

Ранее Паапа Эссьеду пожаловался на угрозы расправой. Актер сообщил, что столкнулся с волной критики в соцсетях и требованиями покинуть проект. Некоторые пользователи угрожали ему убийством в случае, если он не откажется от роли Снейпа.

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    iPhone 17 подешевел в России

    В Кремле рассказали об использовании Украиной «втемную» стран НАТО и ЕС

    В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий от США

    В США раскрыли варианты «финального удара» по Ирану

    В Кремле указали на противоречивость заявлений Зеленского о мире

    Путин обсудит с предпринимателями животрепещущие вопросы

    Марка Soueast объяснила обвал продаж в России

    «Меня подставили под кулаки». Помощник Вассермана, которому угрожал Алаудинов, заявил о нападении на него в студии

    Глава уголовного розыска придумал способ использовать российских заключенных и прогорел

    Все новости
