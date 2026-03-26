На съемках «Гарри Поттера» пришлось усилить охрану из-за угроз темнокожему Снейпу

Студия HBO усилила охрану на съемках «Гарри Поттера» на фоне угроз Паапе Эссьеду

На съемочной площадке нового сериала о Гарри Поттере пришлось усилить охрану на фоне угроз темнокожему исполнителю роли профессора Северуса Снейпа. Об этом заявил руководитель студии HBO Кейси Блойс в беседе с Variety.

По словам Блойса, создатели проекта предвидели острую реакцию на выбор актера Паапы Эссьеду на роль Снейпа. Студия заранее планировала, как отвечать на хейт в соцсетях и как обеспечить безопасность всех участников съемочного процесса.

«Конечно, у нас серьезная служба безопасности. К сожалению, мы предполагали, что такое может произойти, поэтому стараемся быть как можно осторожнее», — сообщил руководитель HBO.

Ранее Паапа Эссьеду пожаловался на угрозы расправой. Актер сообщил, что столкнулся с волной критики в соцсетях и требованиями покинуть проект. Некоторые пользователи угрожали ему убийством в случае, если он не откажется от роли Снейпа.