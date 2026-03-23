11:46, 23 марта 2026Культура

Темнокожий исполнитель роли Северуса Снейпа пожаловался на угрозы расправой

Ольга Коровина

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Актер Паапа Эссьеду, получивший роль профессора Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, пожаловался на угрозы в соцсетях. Об этом он рассказал в интервью The Times.

Эссьеду сообщил, что столкнулся с волной критики и требованиями покинуть проект. Некоторые пользователи угрожали ему убийством в случае, если он не откажется от роли Снейпа. Артист признался, что подобные сообщения повлияли на его эмоциональное состояние, однако лишь добавили ему уверенности.

«Абьюз придает мне силы. Я хочу сделать этого персонажа своим, потому что помню, что чувствовал в детстве. Я представлял себя в Хогвартсе летающим на метле», — заявил Эссьеду. По словам актера, его мотивирует мысль о том, что похожие на него дети почувствуют свою причастность ко вселенной Гарри Поттера.

О том, что Эссьеду сыграет Северуса Снейпа, стало известно в марте 2025 года. Роли других преподавателей исполнят Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Люк Тэллон (профессор Квиррелл).

