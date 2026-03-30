Массированный налет на российский город, кредиты по новым правилам и безвиз в Индию. Что нового к утру 30 марта
Трамп заявил о желании забрать нефть Ирана
Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что хотел бы забрать нефть Ирана. Он также допустил возможность установления контроля над островом Харк — ключевым иранским нефтеэкспортным терминалом в Персидском заливе.
Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем ты это делаешь?» Но они глупые люди.
Американский лидер добавил, что американские ВС уже «разбомбили 13 000 целей» в ходе операции на Ближнем Востоке, а осталось еще около 3 тыс.
Атаки беспилотников на регионы: есть погибший, раненые и разрушения
В Ростовской области в Таганроге один человек погиб из-за атаки беспилотника. Еще один получил ранение, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в результате удара дрона начался пожар и есть разрушения на земле. По информации СМИ, над городом прогремели десятки взрывов, а БПЛА врезался в здание школы. Позже глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений и нарушено остекление в школе.
В Краснодаре двое детей и один взрослый пострадали из-за удара дрона. Медицинскую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Из повреждений — в одном многоэтажном доме выбиты стекла, в другом — поврежден балкон, сообщили в оперштабе.
В Белгородской области два автомобиля с людьми атаковали дроны. В результате пострадали две женщины. У одной множественные осколочные ранения, у другой — осколочное ранение живота, написал глава региона Вячеслав Гладков.
Россиянам рассказали, что будет с ценами на продукты из-за подорожания энергоносителей
Министр экономического развития Максим Решетников заявил в эфире Первого канала, что рост мировых цен на энергоносители не отразится на стоимости продуктов в России.
По его словам, изменения затронут прежде всего индекс цен производителей и экспортные товары.
Банки перестанут учитывать переводы от друзей и родственников при выдаче кредитов
С 1 апреля банки будут оценивать платежеспособность заемщиков только по официально подтвержденным доходам.
Как пояснила профессор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Елена Хоменко, переводы от родственников и друзей не считаются стабильным доходом и не будут учитываться при рассмотрении заявки на кредит.
Это правило фактически запретит человеку подтверждать свой доход «серой» зарплатой
Книги о Цое и The Beatles начнут маркировать из-за закона о наркотиках
Интервью с Виктором Цоем, дневники Курта Кобейна и издания о The Beatles будут маркировать согласно закону против пропаганды наркотиков.
Как пояснила глава комитета Российского книжного союза Елена Бейлина, издатели делают это из-за перестраховки, чтобы не получить штраф. В перечень также вошли книги о Blondie, Led Zeppelin, The Prodigy и Оззи Осборн.
Россиянам могут открыть групповой безвиз в Индию
Переговоры о безвизовых поездках для туристических групп из России в Индию ведутся, сообщили в Минэкономразвития. Планируется, что группы от 3 до 50 человек смогут находиться в Индии до 21 дня, однако согласование соглашений пока продолжается. Кроме того, разрабатывают механизм безвизовых поездок в Россию для групп туристов из Вьетнама.
В ГД предложили ввести осмотр психиатра для школьников
В ежегодную диспансеризацию школьников с 12 лет в рамках системы ОМС нужно включить профилактический осмотр детско-подросткового психиатра. Такое предложение озвучил депутат Дмитрий Свищев. Соответствующее обращение направлено главе Министерство здравоохранения России Михаилу Мурашко.
По словам парламентария, осмотр должен быть конфиденциальным и направленным на раннее выявление психологических рисков у подростков.
В России впервые утвердили ГОСТ на высококрахмалистую муку
Росстандарт впервые принял отдельный ГОСТ на пшеничную муку с высоким содержанием крахмала — от 80% (в обычной муке — до 68,5%). Новый стандарт вступит в силу в апреле.
Документ устанавливает требования к качеству: мука должна быть однородной, без посторонних запахов и примесей, с влажностью до 12% и разной массовой долей белка (8−13% в зависимости от вида).
Продукт используют для печенья, кексов и других десертов — тесто из такой муки получается более пластичным, а выпечка — хрустящей.