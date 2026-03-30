Массированный налет на российский город, кредиты по новым правилам и безвиз в Индию. Что нового к утру 30 марта

В Ростовской области в Таганроге один человек погиб из-за атаки беспилотника . Еще один получил ранение, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в результате удара дрона начался пожар и есть разрушения на земле. По информации СМИ, над городом прогремели десятки взрывов, а БПЛА врезался в здание школы. Позже глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений и нарушено остекление в школе.

В Краснодаре двое детей и один взрослый пострадали из-за удара дрона . Медицинскую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Из повреждений — в одном многоэтажном доме выбиты стекла, в другом — поврежден балкон, сообщили в оперштабе.