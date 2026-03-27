Рубль окрепнет, ипотеку ужесточат, а банки перестанут верить на слово. Главное про деньги за неделю

Рубль окрепнет, ипотеку ужесточат, а банки перестанут верить на слово. Главное про деньги за неделю21–27 марта
Бюджетное правило на паузе до лета. Что будет с рублем
Минфин остановил действие бюджетного правила — механизма, который удерживает курс рубля от резких скачков. Пауза продлится минимум до июня.
Бюджетное правило — это инструмент, с помощью которого государство сглаживает влияние нефтяных цен на экономику. Когда нефть дорогая, Минфин покупает валюту и копит ее в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Когда дешевая — продает валюту из ФНБ, чтобы пополнить бюджет рублями. Благодаря этим операциям курс рубля так сильно не скачет вслед за каждым движением нефтяных котировок.
Правило приостановили, потому что нефть резко подорожала на фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. За российскую URALS дают уже около $100, тогда как в начале года она стоила в районе $40.
Но сколько именно поступит денег весной, никто точно не знает. Если Минфин начнет по правилу скупать валюту на рынке, а доходы окажутся меньше расчетных, это только добавит лишней турбулентности.
Россия зарабатывает дополнительно на росте нефтяных цен, по оценке экономиста Михаила Беляева.
Пока правило не работает, рубль напрямую зависит от нефтяных доходов. Инвестбанкир Евгений Коган объяснил: дополнительная валютная выручка будет поступать на рынок и давить на курс доллара вниз. В пользу крепкого рубля есть еще два фактора:
- Россия расширила географию поставок нефти — теперь в очереди покупателей Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Индонезия, помимо традиционных Индии и Китая.
- Спрос на импорт слабый из-за высоких ставок и замедления потребительской активности.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» считают: курс доллара уйдет ниже 80 рублей. Евгений Коган не исключает уровней ниже 75 рублей за доллар.
Экономист Егор Сусин предлагает не торопиться с выводами: ситуация прояснится ближе ко второй половине апреля.
ВАЖНО
Прогнозы по курсу часто не сбываются. Долгосрочным инвесторам лучше не делать ставки на краткосрочные движения рубля. Если в вашем портфеле есть валютные инструменты — оставьте их как страховку.
Власти сами предупреждают: не стоит рассчитывать, что нефть подорожала. Зампред Алексей Заботкин заявил в Госдуме: цена может упасть так же быстро, как взлетела. Исходя из этой же логики, президент Владимир Путин призвал бизнес и государство не тратить нефтяные сверхдоходы — ни на дивиденды, ни на раздутые бюджетные расходы.
Когда правило заработает снова, Минфин вернется к покупкам валюты, и давление на рубль усилится.
О возможных изменениях власти объявили в конце февраля. Российская нефть тогда была дешевой, дефицит бюджета быстро рос. Минфин по бюджетному правилу активно тратил резервы ФНБ, чтобы закрыть дыру. При таких темпах фонд мог иссякнуть до конца года. Поэтому власти планировали снизить цену отсечения — с $59 до $45–50 за баррель — это позволило бы продавать меньше валюты из ФНБ.
На этой неделе замминистра финансов Владимир Колычев сказал: на 2026 год менять параметры правила не планируется. Обсуждается только корректировка с 2027 года.
Что происходит с рынком новостроек и как изменится семейная ипотека
Купить новостройку в Москве дешевле 10 млн рублей стало почти нереально
Год назад такие лоты занимали 22% предложений на первичном рынке столицы. Сейчас их доля сократилась до 3%. Почти половина квартир в московских новостройках стоит дороже 20 млн рублей.
Найти квартиру в новостройке экономкласса внутри МКАД стало сложнее. Куда они пропали, рассказывали в отдельной статье.
Те немногие доступные квартиры, что еще остались на рынке, за год подорожали больше чем на 20%. Все потому, что они в дефиците. И он будет нарастать: за год предложение новостроек на начальном этапе строительства в старой Москве упало на 27% — с 10 300 до 7500 лотов. В массовом сегменте картина еще хуже: на стадии котлована минус 35%, на стадии отделки — минус 60%.
За 5 лет новостройки подорожали в 2 с лишним раза
Стоимость сделок с первичным жильем с 2021 года выросла в 2,1 раза, по данным сервиса «Циан». Средняя зарплата за тот же период прибавила только 70%.
Рекордсмены по росту цен — промышленные города:
- Тольятти: +200%, средняя цена квартиры — 8,05 млн рублей;
- Челябинск: +190%, средняя цена — 6,94 млн рублей;
- Набережные Челны: +160%, средняя цена — 8,01 млн рублей.
Меньше всего подорожало жилье в Нижнем Новгороде, Владивостоке и Воронеже. В Москве новостройки прибавили в цене в 1,9 раза — до 23,01 млн рублей. В Санкт-Петербурге — вдвое, до 11,29 млн рублей.
Здесь сошлись два фактора. Во-первых, пять лет назад именно эти города были одними из самых дешевых по стране — расти было куда. Во-вторых, оборонные заказы и рост промышленного производства подняли зарплаты рабочих, а вслед за ними — и спрос на жилье. Предложение за спросом не поспело.
Почти 70% новостроек по всей России не могут найти покупателя
Застройщики просят все больше, хотя не могут продать квартиры по таким ценам. По итогам февраля 2026 года 68% площадей в российских новостройках остались без покупателя. Всего на рынке зависло около 1,6 млн непроданных квартир.
Хуже всего ситуация в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Воронежской, Ленинградской и Ростовской областях — там не продано 76–80% жилья.
Причины понятны: льготную ипотеку на новостройки отменили, семейную ипотеку ужесточили, ключевая ставка высокая, себестоимость строительства растет. Эксперты предупреждают: если спрос не восстановится, застройщики начнут задерживать сроки сдачи домов.
Если девелопер не продает квартиры в нужном темпе, он не пополняет эскроу-счета — специальные счета, на которых хранятся деньги покупателей до сдачи дома. Банк в такой ситуации может прекратить финансирование стройки. Для покупателей, уже вложившихся в проект, это риск долгостроя.
Как изменится семейная ипотека и почему люди разводятся из-за нее
На этой неделе стало понятно: идею с «лестницей ставок» правительство не забыло. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля проработать дифференцированные ставки по семейной ипотеке — чем больше детей, тем ниже ставка.
Эту идею власти начали озвучивать еще в прошлом году. Если сейчас всем участникам программы предлагают ставку 6%, то будет примерно так:
- если 1 ребенок, ставка 10% или 12%;
- если 2 детей, то 6%;
- если 3 и больше, то 4%.
Параллельно Минфин обсуждает повышение лимитов по кредиту:
- Для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области — с 12 до 18 млн рублей.
- Для других регионов — с 6 до 9 млн рублей.
Замглавы Минфина Иван Чебесков предупредил: финальных решений пока нет. Ведомство просчитывает нагрузку на бюджет, демографический эффект и риски нового роста цен на новостройки — повышение лимитов традиционно разгоняет цены на первичном рынке.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин [обратился] (https://lenta.ru/news/2026/03/23/lgotnuyu-ipoteku-na-vtorichnoe-zhilie-predlozhili-vydavat-po-vsey-rossii/) к вице-премьеру Татьяне Голиковой с идеей распространить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей стране.
Логика простая: в Москве новостройки дороже старого фонда больше чем в 1,6 раза. Многие семьи формально имеют право на льготный кредит, но не могут им воспользоваться — первичный рынок им не по карману.
Делягин считает, что ограничение семейной ипотеки только новостройками выгодно прежде всего застройщикам, а не семьям. По его словам, вторичное жилье дешевле, инфраструктура там уже развита, а состояние дома и соседей понятно заранее.
Пока это только инициатива — решение не принято. Но если ее примут, это оживит рынок «вторички» и даст реальный выбор тем, кто сейчас фактически отрезан от льготной программы.
С 1 февраля действует правило «одна семья — одна льготная ипотека». При оформлении кредита оба супруга автоматически становятся созаемщиками. Взять два льготных кредита на одну семью больше не получится.
Последствие оказалось неожиданным. Россияне начали фиктивно разводиться: один ребенок остается с матерью, другой — с отцом, формально образуются две семьи, каждая берет свою ипотеку.
Схема опасная. Юристы предупреждают: банк может оспорить сделку — придется вернуть деньги с процентами и штрафами. А квартиру вообще могут изъять. Или льготную ставку могут заменить рыночной — придется доплатить разницу за весь срок кредита.
Можно попасть и под уголовную ответственность по статье 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. Санкции: от штрафа до 120 000 рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.
Метод «6 к 1»: как тратить на продукты меньше и выбрасывать еду реже
Финансовый консультант Ольга Матвеева рассказала о методе планирования продуктовых покупок, который набирает популярность среди россиян. Называется «6 к 1» — и помогает одновременно сэкономить и питаться разнообразнее.
Суть простая: перед походом в магазин нужно сначала проверить, что уже есть дома. Посмотреть холодильник, морозилку и шкафы, оценить сроки годности. Это сразу отсекает повторные покупки и помогает использовать то, что иначе пришлось бы выбросить.
Потом — составить список по формуле:
- 6 овощей — например, огурцы, помидоры, морковь, перец, шампиньоны, брокколи;
- 5 фруктов — яблоки, бананы, груши, апельсины, манго;
- 4 источника белка — яйца, сыр, орехи, мясо или птица;
- 3 крахмалистых продукта — картофель, рис, паста;
- 2 соуса;
- 1 приятная покупка для себя.
Список — не жесткое правило. Его нужно подстраивать под сезон, остатки дома и акции в магазинах. Весной, например, в овощную часть хорошо включать капусту и брокколи, а из фруктов — киви и раннюю клубнику: сезонные продукты обычно дешевле.
Дополнительно сэкономить помогают программы лояльности и кешбэк — особенно если заранее знаете, какие категории товаров понадобятся на неделе.
Главный плюс метода — в изменении привычек, а не в разовой выгоде. Когда меню спланировано заранее, один и тот же набор продуктов идет в несколько блюд: салаты, супы, запеканки. Расходы становятся предсказуемее, а еда перестает пропадать зря.
Налоги, кредиты и вывоз наличных: что еще важно знать
С 1 апреля переплата по микрозаймам станет меньше. Максимальная сумма, которую МФО может потребовать сверх долга, снизится со 130 до 100%. Если вы брали 10 000 рублей, раньше с вас могли потребовать до 23 000 рублей — теперь не больше 20 000 рублей.
Банки перестанут учитывать серые доходы при выдаче кредитов. С 1 апреля при расчете долговой нагрузки они обязаны использовать только официальные данные — из ФНС и Социального фонда через систему «Цифровой профиль». Зампред Комитета Госдумы по бюджету Каплан Панеш пояснил: до апреля банки могли использовать любые сведения о доходах заемщика, включая справки по форме банка, выписки по счетам и даже устные заверения самого клиента.
Путин подписал два указа об ограничении вывоза капитала. С 1 апреля физлицам запрещено вывозить наличные рубли в страны ЕАЭС на сумму свыше эквивалента $100 000. А с 1 мая вводится запрет на вывоз золота в слитках весом более 100 граммов. Исключения — только через четыре крупных аэропорта (Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи) при наличии разрешительных документов.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объясняет: страны ЕАЭС стали удобным транзитным маршрутом для вывода наличных за рубеж — внутри союза действует упрощенный режим перемещения. После этого деньги уходили дальше, за пределы союза. На фоне санкций роль таких схем заметно выросла.
С золотом логика похожая. По данным Федеральной таможенной службы, с 2023 года вывоз слитков физлицами резко вырос — золото стало альтернативой деньгам как инструмент вывода капитала. Его проще перевозить и сложнее отслеживать. Лимит в 100 граммов фактически перекрывает именно инвестиционный сегмент.
По словам Чернова, главный эффект от обоих ограничений — снижение неконтролируемого оттока капитала. Это уменьшает давление на курс рубля и повышает прозрачность: крупные суммы либо остаются внутри системы, либо проходят контроль с подтверждением источников.
Владельцев трех и более квартир могут обязать платить дополнительный налог на имущество. С такой инициативой выступил Союз финансистов России. Идея простая: если человек владеет несколькими квартирами, скорее всего, он сдает их в аренду — но налоги с этого дохода в бюджет не платит. Предлагается ввести повышающий коэффициент к налогу на имущество при превышении определенного порога суммарной кадастровой стоимости. При этом тем, кто все же платит НДФЛ со сдачи в аренду, обещают налоговый вычет. Пока это только инициатива.
Если муж или жена обанкротились, второй супруг рискует тоже потерять имущество. Адвокат Галина Иванова предупреждает: если деньги из бизнеса шли на нужды семьи — покупку жилья, обучение детей, дорогой отдых, — кредиторы могут потребовать взыскание с общего имущества. Даже если долг формально не признан общим, финансовый управляющий вправе выставить общую квартиру на торги — второму супругу выплатят компенсацию за его долю, но по цене торгов, которая обычно ниже рыночной.
Для счастья большинству россиян нужна зарплата от 200 000 рублей. Таков результат опроса Rambler&Co среди 5000 человек. 34% назвали желаемую зарплату от 500 000 до 1 млн рублей, 15% — свыше 1 млн рублей.