Путин призвал к умеренному консерватизму в расходах

Путин призвал сохранять благоразумие в вопросах трат на фоне сырьевых доходов

Поскольку рынки нефти, которая резко подорожала в марте на фоне иранского конфликта, завтра могут качнуться в другую сторону, важно «сохранять благоразумие» в вопросах трат. Об этом, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах», — призвал глава государства, акцентировав, что члены РСПП не случайные люди, а грамотные и опытные.

Также Путин предостерег от того, чтобы «проесть» дополнительные сырьевые доходы. «Пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты», — объяснил он, что имеет в виду в связи с такой формулировкой.

На проходящем в Москве съезде 26 марта на новый четырехлетний срок переизбрали главу РСПП Александра Шохина.