06:33, 30 марта 2026Культура

Издатели будут маркировать книги о Цое и The Beatles

РИА Новости: В России будут маркировать книги о Цое и The Beatles
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Книгу интервью с лидером группы «Кино» Виктором Цоем, дневники лидера Nirvana Курта Кобейна и историю легендарного коллектива The Beatles издатели в России будут маркировать согласно закону против пропаганды наркотиков. Об этом сообщило РИА Новости на основе данных Отраслевого перечня.

«Не имея четких критериев и во избежание штрафных санкций, издатели перестраховываются и маркируют все, что может подпадать под действие закона (...) Это касается всех книг, легально введенных в оборот», — пояснила председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) Елена Бейлина.

В перечень вошла литература разных жанров, изданная после 1 августа 1990 года. В списке также фигурируют произведения о других культовых группах: Blondie, LED ZEPPELIN, The Prodigy и биография Оззи Озборна.

Ранее РКС создал перечень литературных произведений и книг, которые стоит маркировать из-за наличия в них упоминания наркотических веществ. В список вошли книги Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» и две книги Маргариты Симоньян — сборник рассказов «Водоворот» и роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

    Последние новости

    «Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

    Полковник Росгвардии признался в хищении миллионов на военном городке

    Раскрыты масштабы разрушений при массированном налете ВСУ на регионы России

    Объявлено о росте числа пострадавших при массированном налете ВСУ на Таганрог

    Экс-футболист Канчельскис усомнился в победе сборной России на ЧМ без помощи мата

    Трамп сообщил о важном дне в Иране

    Силовики сообщили о масштабной переброске ВСУ под Волчанск

    Раскрыт процент полностью довольных своей интимной жизнью россиян

    Додик заявил о значении победы России для сербов

    Голову известной модели украли из гроба

    Все новости
