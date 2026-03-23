В России создали реестр книг с упоминанием наркотиков

Российский книжный союз запустил реестр книг с упоминанием наркотических веществ

Российский книжный союз (РКС) создал перечень литературных произведений и книг, которые стоит маркировать из-за наличия в них упоминания наркотических веществ. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Судя по документам, опубликованным на портале РКС, в список на данный момент попали 1006 наименований. В частности, реестр пополнили романы Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота», «Generation "П"», Transhumanism Inc. и другие, а также книги Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» и две книги Маргариты Симоньян — сборник рассказов «Водоворот» и роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

Также рекомендуется маркировать произведения Карлоса Кастанеды, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Говарда Лавкрафта, Артура Конан Дойла, Оскара Уайльда и других известных и знаковых авторов.

Ранее роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в сетях российских книжных магазинов. Известно, что книгу убрали с полок в связи с рисками появления претензий со стороны правоохранительных органов.