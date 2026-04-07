Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
Украина предложила России энергетическое перемирие. Детали
Президент Владимир Зеленский заявил, что через США передал Москве предложение прекратить удары по энергетики Украины.
Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально.
Официального ответа на предложение Украины не поступало.
Военкор Юрий Котенок заметил, что такие предложения «стоят гораздо дешевле, чем время в эфире». Он напомнил, что прошлое энергетическое перемирие в марте 2025 года было фактически односторонним, так как ВСУ продолжали атаки.
Осужденный по делу «Крокуса» покончил с собой
Участника теракта в «Крокус сити холле» Якубджони Давлатхона Юсуфзода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нашли без признаков жизни в СИЗО «Матросская тишина», передали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и управлении ФСИН России.
Прибывшие медики пытались его реанимировать, однако спасти не удалось. Мужчине было 37 лет.
12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил Юсуфзоду к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. 28 марта он обжаловал приговор, но пересмотра дела не дождался.
Также 7 апреля стало известно, что организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще один теракт в тот же день в Москве, передал ТАСС один из участников судебного процесса. Позже от этого плана отказались. Где и когда могла произойти вторая атака не уточняется.
Число погибших при ЧП на заводе в Нефтекамске выросло
Спасатели обнаружили в завалах тело последнего человека, который числился без вести пропавшим, сообщили СМИ. Теперь общее число жертв взрыва составляет 12 человек. Еще 96 человек пострадали.
Трагедия произошла 31 марта.
Интернет и мобильная связь в России могут подорожать на 15–20%
Тарифы на интернет и мобильную связь в России могут вырасти на 15−20% в 2026 году, сообщил основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов.
По его словам, в 2025 году стоимость интернет-тарифов со скоростью от 100 Мбит/с уже выросла в среднем на 24%. Операторы объясняют рост цен увеличением затрат на оборудование, электроэнергию, модернизацию сетей и хранение данных.
Дополнительным фактором может стать переход на оптоволоконные сети и рост потребления интернет-трафика.
Мошенники атакуют дачников: подробности новой схемы
Мошенники рассылают дачникам сообщения от имени правления СНТ с требованием срочно оплатить взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение долгов, передали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народный фронт.
Аферисты отправляют уведомления через СМС или мессенджеры, подделывая номер председателя. Эксперты советуют проверять информацию о платежах напрямую у руководства СНТ.
В России появится ГОСТ на приготовление бульона
Технологию приготовления бульона включили в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни.
Бульоном считается отвар, полученный при варке мяса, птицы, рыбы, грибов или овощей. В документе выделяют несколько видов: белый — из необжаренных продуктов, желтый — с обжаренными корнеплодами и красный — из предварительно обжаренных мяса и овощей.
Бульон может подаваться как самостоятельное блюдо или использоваться как основа для супов и соусов. К нему рекомендуют подавать яйца, каши, гренки и выпечку.
Экипаж Artemis II установил рекорд дальности полета от Земли
Экипаж миссии Artemis II установил новый рекорд удаления человека от Земли, сообщили в NASA.
Астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен удалились от родной планеты на 406 608 км. Это на 6437 км дальше, чем рекорд миссии «Аполлон‑13» 1970 года. Корабль пролетел примерно на 8047 км дальше Луны.