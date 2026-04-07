Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля

Участника теракта в «Крокус сити холле» Якубджони Давлатхона Юсуфзода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нашли без признаков жизни в СИЗО «Матросская тишина», передали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и управлении ФСИН России.

Прибывшие медики пытались его реанимировать , однако спасти не удалось. Мужчине было 37 лет.

12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил Юсуфзоду к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима . 28 марта он обжаловал приговор , но пересмотра дела не дождался.