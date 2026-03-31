Взрыв на химзаводе в Татарстане, ажиотаж вокруг Telegram и взятки в морге. Главное за 31 марта
На химзаводе в Нижнекамске произошел врыв, жители жалуются на химозный запах. Что известно о погибших и пострадавших
Днем 31 марта на крупнейшем нефтехимическом предприятии России «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске прогремел мощный взрыв. Огонь охватил более 2000 квадратных метров, спасатели присвоили пожару максимальный, пятый ранг сложности.
По последним данным, в результате аварии погибли два сотрудника цеха. Еще 72 человека получили травмы разной степени тяжести: восемь из них госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.
Звук взрыва раздался около 13:30. В городе сразу сработали сирены, а над промышленной зоной поднялся высокий столб черного дыма, который видели из всех районов.
Ударная волна выбила окна в близлежащих жилых домах. Из-за инцидента Росавиация временно ограничивала работу местного аэропорта Бегишево, а власти города отменили все массовые мероприятия.
Находилась дома. Почувствовала сильнейший хлопок от взрыва, ужасно испугалась, подумала, где-то рядом, окна сильно задребезжали.
Горящие химические вещества плохо поддавались тушению водой и пеной. К борьбе с пламенем привлекли 150 сотрудников МЧС и 54 единицы спецтехники. Во время локализации огня травмы получили два пожарных из расчета, который первым прибыл на вызов.
Причина взрыва
По сведениям Следственного комитета, в одном из цехов предприятия нарушили правила безопасности в технологическом процессе. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
СМИ сообщали, что взорваться мог промышленный осушитель. ЧП якобы произошло из-за технической неисправности одной из установок.
Химическая угроза и фейки об эвакуации
После аварии горожане начали жаловаться на едкий химический запах. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что экологи непрерывно проверяют качество воздуха и пока не зафиксировали угрозы для населения. Руководство предприятия оперативно отвело всех свободных сотрудников на безопасное расстояние.
На фоне ЧП неизвестные создали поддельный Telegram-канал от имени главы города и опубликовали сообщение о срочной эвакуации населения.
Беляев опроверг эти слухи и попросил жителей не паниковать.
Ажиотаж с подпиской на Telegram, «белые списки» в домашнем интернете и дорогое будущее VPN. Что происходит в Сети
Telegram пытается «в последний раз» собрать деньги с российской аудитории. 31 марта российским пользователям мессенджера пришло уведомление о том, что у них есть последняя возможность оплатить Premium-подписки, так как в ближайшее это может стать «технически невозможно».
1 апреля, как ранее писали СМИ, мессенджер могут официально заблокировать в России.
Если это произойдет, с юридической точки зрения Telegram ничего не нарушает, предлагая такую подписку. Более того, на таком ажиотаже он может неплохо заработать.
Но если к мессенджеру появятся более серьезные претензии — обвинения в экстремизме — у обладателей подписки тоже могут быть проблемы.
Пользователи на юге России могут попасть через домашний интернет только на сайты из «белого списка». Такие жалобы стали поступать от абонентов в Ростове-на-Дону.
Они утверждают, что сайты, не входящие в официальный перечень Минцифры, не открываются, зато остальные работают без перебоев. Провайдер объяснил это техническими сбоями, в том числе из-за хакерских атак.
Провайдер «Ростелеком — Юг» при этом заявил, что если Минцифры и Роскомнадзор введут «белые списки» и для домашнего интернета, то он будет соблюдать это решение.
Это перечень интернет-ресурсов, которые остаются доступны во время ограничений или полного отключения мобильного интернета. Туда входят государственные и официальные порталы органов власти, банки, операторы связи, некоторые соцсети и мессенджер Max, маркетплейсы, некоторые СМИ и другие ресурсы.
В России пока не будут полностью запрещать VPN. О тотальном запрете заговорили после того как СМИ написали, что глава Минцифры Максут Шадаев якобы попросил операторов связи и цифровые платформы принять меры против таких сервисов: ввести плату за потребление международного трафика сверх лимита и ограничить доступ к некоторым площадкам при включенном VPN.
В Госдуме однако такие планы опровергли. Сразу несколько депутатов сообщили, что в повестке нижней палаты парламента полного запрета VPN и ответственности за его использования не было.
В Совфеде допустили отмену части ограничений. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что ограничения, которые принимались во время СВО, могут снять после ее окончания. Но при условии, что они «потеряют свою актуальность».
Может быть, какая-то норма будет признана полезной, и она будет действовать годы, а что-то, может быть, действительно уйдет из законодательства очень быстро.
Минцифры предложило обязать бизнес заводить платную электронную почту. Предполагается, что с помощью государственного сервиса компании и самозанятые будут переписываться с гражданами и органами власти. Причем за такую почту они должны будут платить из своего кошелька.
Цифровой почтовый ящик будет привязан к кабинету на «Госуслугах». Плату за его использование будут брать каждый месяц. Какую переписку обязательно нужно будет вести через этот сервис, должно будет определить правительство.
Если идею Минцифры одобрят, электронная почта заработает уже в сентябре. Самозанятые должны будут зарегистрировать ящик до 1 марта 2027 года, а те, кто только собирается получить этот статус, не смогут сделать это без платной электронной почты.
Что еще важно: Долина засудила мошенников, работодателей обязали искать контрактников, а Кремль пригрозил Евросоюзу
Долина отсудила у мошенников 62 млн рублей. Хотя сама певица, лишившаяся элитной квартиры по вине аферистов, настаивала на большей сумме — 114 млн рублей. Часть денег ей вернули еще до начала суда.
Тюремные сроки по громкому делу получили четыре человека: трое по семь лет и один — четыре года. Один из осужденных вместо колонии отправится служить в зону СВО — он уже заключил контракт с Минобороны.
В апреле 2024 года с Долиной связались мошенники, которые убедили ее, что ей нужно «спасти ее деньги» от преступников, переведя их на «безопасные счета» и передав через курьера. Затем они убедили ее продать квартиру и передать средства «силовикам».
Поняв, что стала жертвой обмана, певица попыталась через суд вернуть недвижимость. Это привело к волне ситуаций, когда продавец недвижимости (часто пенсионер), ставший жертвой мошенников, через суд признает сделку купли-продажи недействительной и возвращает себе квартиру. Такие ситуации назвали «схемой Долиной».
Точку в этой истории поставил Верховный суд, после вмешательства которого квартиру, которую продала Долина, все же вернули покупательнице.
Кремль пообещал ответ, если дроны ВСУ полетят в Россию над Европой. Если страны Евросоюза действительно разрешили Киеву использовать свое воздушное пространство для атак на РФ, это обяжет Москву «сделать вывод и предпринять меры», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это заявление он сделал на фоне новостей о том, что в Литве, Латвии, Финляндии и Эстонии зафиксировали случаи падения украинских беспилотников. Одновременно с этим Киев стал атаковать дронами Ленинградскую область.
В Рязанской области работодателей обязали искать контрактников. Официальное постановление опубликовала местная администрация. Из документа следует, что, чем больше компания, тем больше людей ей нужно найти.
Например, если штат от 150 до 300 человек, квота составит два человека, а для компаний, где работает до 500 человек, — три.
Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек. Валерия Чекалина должна была налоговой 173 млн рублей. Этот долг полностью погашен, заявил ее представитель Максим Курносов. Ранее суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и отменил домашний арест. Лерчек сейчас проходит лечение — у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами.
Как считает следствие, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ, которые заработали на продаже фитнес-марафонов. Банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Что еще интересно: высокий холестерин у кавказцев, взятки в морге и костер из долларов
В Таганроге сотрудников морга обвинили в получении 70 миллионов рублей взяток во время пандемии. Следствие считает, что бывшая заведующая Оксана Терземан и ее подчиненные вымогали деньги у родственников за быструю выдачу тел и подготовку к похоронам. Обвиняемые признали, что брали деньги, но не согласились с квалификацией дела.
Генетики определили народы России, которые больше других рискуют заработать высокий уровень холестерина. Исследование 166 тысяч геномов показало, что защитный вариант гена APOE чаще всего встречается у русских, украинцев и якутов. У этих этносов уровень «плохого» холестерина в среднем на 18–19% ниже.
Генетики советуют жителям Северного Кавказа тщательнее следить за диетой и регулярно проверять сосуды.
В Москве семилетняя девочка после ссоры с матерью выбросила из окна сумку с 88 тысячами долларов (более 7 млн рублей). Школьница решила отомстить родителю и вытряхнула наличные на улицу.
Прохожие дети нашли пачки денег и успели сжечь часть купюр в костре, пока взрослые не вмешались в ситуацию. В итоге женщине удалось вернуть 83 тысячи долларов.