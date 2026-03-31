Взрыв на химзаводе в Татарстане, ажиотаж вокруг Telegram и взятки в морге. Главное за 31 марта

Горящие химические вещества плохо поддавались тушению водой и пеной. К борьбе с пламенем привлекли 150 сотрудников МЧС и 54 единицы спецтехники. Во время локализации огня травмы получили два пожарных из расчета, который первым прибыл на вызов.

Причина взрыва

По сведениям Следственного комитета, в одном из цехов предприятия нарушили правила безопасности в технологическом процессе. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

СМИ сообщали, что взорваться мог промышленный осушитель. ЧП якобы произошло из-за технической неисправности одной из установок.

Химическая угроза и фейки об эвакуации

После аварии горожане начали жаловаться на едкий химический запах. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что экологи непрерывно проверяют качество воздуха и пока не зафиксировали угрозы для населения. Руководство предприятия оперативно отвело всех свободных сотрудников на безопасное расстояние.

На фоне ЧП неизвестные создали поддельный Telegram-канал от имени главы города и опубликовали сообщение о срочной эвакуации населения.

Беляев опроверг эти слухи и попросил жителей не паниковать.