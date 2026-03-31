17:53, 31 марта 2026РоссияЭксклюзив

Жительница Нижнекамска рассказала о моменте взрыва на заводе

Жительница Нижнекамска рассказала об ужасном испуге при взрыве на заводе
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Жительница Нижнекамска рассказала о дребезжащих окнах в момент взрыва на местном химзаводе. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

«Находилась дома. Почувствовала сильнейший хлопок от взрыва, ужасно испугалась, подумала, где-то рядом, окна сильно задребезжали», — рассказала о моменте происшествия горожанка, пожелавшая остаться анонимной.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару был присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает 2000 квадратных метров.

Позднее в сети появились кадры с места происшествия. Предварительно, из-за технической неисправности в одном из цехов завода взорвался осушитель.

В пресс-службе «Нижнекамскнефтехима», которому принадлежит предприятие, сообщили, что в результате случившегося пострадали 72 человека, еще двоих спасти не удалось.

