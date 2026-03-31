Россия
16:37, 31 марта 2026Россия

Число пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске снова возросло

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число пострадавших при мощном взрыве на химзводе в Нижнекамске выросло до 72. Об этом сообщили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

По уточненным данным, восемь человек госпитализировали. Еще 64 обратившихся за медицинской помощью получили легкие повреждения, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. «Им оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, по официальной информации, двух человек спасти не удалось.

До этого сообщалось о 58 пострадавших, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Также были данные о троих не выживших.

На данный момент возгорание локализовано. В тушении задействовали более 150 человек и не менее 54 единиц техники.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает 2000 квадратных метров.

Позднее в сети появились кадры с места происшествия. Предварительно, из-за технической неисправности в одном из цехов завода взорвался осушитель.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Слуцкий назвал фаворита РПЛ

    Запуск новейшего российского «Союза-5» перенесли

    Анастасия Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты

    Появились новые подробности о расправившимся над 9-летним Пашей педофиле

    Волочкова назвала непьющих людей опасными

    Денежный долг стоил россиянину жизни

    Футболист Смолов за четыре миллиона рублей уладил дело о драке в кафе

    Дачникам развеяли главный миф о перекопке почвы

    Трамп высказался об окончании операции против Ирана

    Все новости
