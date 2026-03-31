Число пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске снова возросло

Число пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске выросло до 72

Число пострадавших при мощном взрыве на химзводе в Нижнекамске выросло до 72. Об этом сообщили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

По уточненным данным, восемь человек госпитализировали. Еще 64 обратившихся за медицинской помощью получили легкие повреждения, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. «Им оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, по официальной информации, двух человек спасти не удалось.

До этого сообщалось о 58 пострадавших, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Также были данные о троих не выживших.

На данный момент возгорание локализовано. В тушении задействовали более 150 человек и не менее 54 единиц техники.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает 2000 квадратных метров.

Позднее в сети появились кадры с места происшествия. Предварительно, из-за технической неисправности в одном из цехов завода взорвался осушитель.