Россия
15:40, 31 марта 2026Россия

Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

РЕН ТВ: Число жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выросло до трех
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Число жертв мощного взрыва, прогремевшего на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске, выросло до трех. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По информации источника издания, на данный момент известно о 58 пострадавших, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают два вертолета со специалистами Республиканской клинической больницы. Пожар локализован.

Ранее в сети появилось видео, снятое в первые секунды после взрыва одним из сотрудников предприятия. На кадрах видно, как люди в спецовках и касках бегут по одному из цехов к выходу.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает 2000 квадратных метров. Предварительно, взрыв прогремел из-за технической неисправности одной из установок. Как сообщил глава города Радмир Беляев, сейчас ведется локализация очага возгорания. Сотрудников предприятия эвакуировали на безопасное расстояние.

