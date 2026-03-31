Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 31 марта 2026Россия

Сотрудник российского химзавода снял на видео первые секунды после мощного взрыва

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео первых секунд после мощного взрыва, прогремевшего на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых сотрудником предприятия, видно несколько человек в спецовках и касках, которые бегут по одному из цехов к выходу.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве на химзаводе выросло до 50. Раненые продолжают поступать в местные больницы с травмами разной степени тяжести.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает две тысячи квадратных метров. Предварительно, взрыв прогремел из-за технической неисправности одной из установок. Как сообщил глава города Радмир Беляев, сейчас ведется локализация очага возгорания. Сотрудников предприятия эвакуировали на безопасное расстояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok