Сотрудник российского химзавода снял на видео первые секунды после мощного взрыва

Опубликовано видео первых секунд после взрыва на заводе в Нижнекамске

В сети появилось видео первых секунд после мощного взрыва, прогремевшего на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых сотрудником предприятия, видно несколько человек в спецовках и касках, которые бегут по одному из цехов к выходу.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве на химзаводе выросло до 50. Раненые продолжают поступать в местные больницы с травмами разной степени тяжести.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает две тысячи квадратных метров. Предварительно, взрыв прогремел из-за технической неисправности одной из установок. Как сообщил глава города Радмир Беляев, сейчас ведется локализация очага возгорания. Сотрудников предприятия эвакуировали на безопасное расстояние.