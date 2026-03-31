Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

Беляев: На территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания

На территории «Нижнекамскнефтехима», где произошел взрыв, ведется локализация очага возгорания. Происшествие на российском заводе впервые прокомментировал глава Нижнекамска Радмир Беляев в Telegram.

По данным чиновника, сотрудников переместили на безопасное расстояние от предприятия. К тушению возгорания привлекли службы оперативного реагирования. Кроме того, для мониторинга качества атмосферного воздуха привлекли специалистов аккредитованных лабораторий.

«Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано», — заверил Беляев.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Позже в сети появились кадры с места происшествия. Предварительно, из-за технической неисправности в одном из цехов завода взорвался осушитель.

