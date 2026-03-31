Число пострадавших при разрушительном взрыве на российском заводе выросло в четыре раза

Shot: Число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске выросло до 50

При разрушительном взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске пострадали не менее 50 человек. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, раненые продолжают поступать в местные больницы.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Таким образом их число выросло почти в четыре раза.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает две тысячи квадратных метров. Предварительно, взрыв прогремел из-за технической неисправности одной из установок.

Как сообщил глава города Радмир Беляев, сейчас ведется локализация очага возгорания. Сотрудников предприятия эвакуировали на безопасное расстояние.