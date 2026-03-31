14:35, 31 марта 2026Россия

Стало известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в российском городе

Shot: 13 человек пострадали при мощном взрыве на заводе в Нижнекамске
Майя Назарова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

13 человек пострадали при мощном взрыве на заводе в Нижнекамске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, людей с различными травмами доставили в больницу в российском городе.

Как утверждает Shot, пожар, из-за которого взорвался осушитель, распространился на площади 1,5 тысяч квадратных метров. Пламенем в здании охвачена и насосная установка.

До этого глава Нижнекамска Радмир Беляев отметил, что на территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания. Он подчеркнул, что в тушении задействовали службы оперативного реагирования. Также для мониторинга качества атмосферного воздуха привлекли специалистов аккредитованных лабораторий, заверил Беляев.

О происшествии на российском предприятии сообщили днем во вторник, 31 марта. По предварительной информации, в одном из цехов завода взорвался осушитель.

