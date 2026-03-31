Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 31 марта 2026

«Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел на территории «Нижнекамскнефтехима», пострадали 50 человек
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел мощный взрыв. О случившемся сообщили в местных информационных агентствах.

ЧП прокомментировал мэр Нижнекамска Радмир Беляев, который подтвердил, что взрыв произошел на одном из крупнейших нефтехимических предприятий в России и Европе. Он заявил, что специалисты уже приступили к ликвидации возгорания.

На территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования

Радмир Беляевмэр Нижнекамска

Местные жители утверждают, что вслед за взрывом сработали городские сирены. Также локальные издания сообщают о возгорании в районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

После взрыва местные жители стали жаловаться на химический запах

После взрыва на заводе жители Нижнекамска начали жаловаться на химический запах в воздухе, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По рассказам очевидцев, столб дыма от возгорания виден почти из любой части города. Также почти сразу после случившегося Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города.

«Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано», — прокомментировал ситуацию мэр Нижнекамска.

Предварительно, причиной взрыва назвали техническую неисправность

Предварительной причиной взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» назвали техническую неисправность одной из установок.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К настоящему моменту вследствие взрыва количество пострадавших увеличилось до 50 человек. Сообщается, что один из сотрудников предприятия находится в тяжелом состоянии. На место ЧП прибыла команда медиков. Также в результате взрыва был поврежден производственный цех предприятия и выбиты стекла в близлежащих домах.

Сведения о количестве пострадавших уточняются. Локализация огня продолжается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    Одну из самых жестких группировок в Москве осудили за 21 расправу

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok