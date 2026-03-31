«Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел на территории «Нижнекамскнефтехима», пострадали 50 человек

В Татарстане на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел мощный взрыв. О случившемся сообщили в местных информационных агентствах.

ЧП прокомментировал мэр Нижнекамска Радмир Беляев, который подтвердил, что взрыв произошел на одном из крупнейших нефтехимических предприятий в России и Европе. Он заявил, что специалисты уже приступили к ликвидации возгорания.

На территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования Радмир Беляев мэр Нижнекамска

Местные жители утверждают, что вслед за взрывом сработали городские сирены. Также локальные издания сообщают о возгорании в районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы ПАО «Нижнекамскнефтехим»

После взрыва местные жители стали жаловаться на химический запах

После взрыва на заводе жители Нижнекамска начали жаловаться на химический запах в воздухе, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По рассказам очевидцев, столб дыма от возгорания виден почти из любой части города. Также почти сразу после случившегося Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города.

«Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано», — прокомментировал ситуацию мэр Нижнекамска.

Предварительно, причиной взрыва назвали техническую неисправность

Предварительной причиной взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» назвали техническую неисправность одной из установок.

К настоящему моменту вследствие взрыва количество пострадавших увеличилось до 50 человек. Сообщается, что один из сотрудников предприятия находится в тяжелом состоянии. На место ЧП прибыла команда медиков. Также в результате взрыва был поврежден производственный цех предприятия и выбиты стекла в близлежащих домах.

Сведения о количестве пострадавших уточняются. Локализация огня продолжается.