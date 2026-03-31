11:45, 31 марта 2026

Взятки за выдачу тел в период ковида принесли миллионы сотрудникам российского морга

Владимир Седов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший руководитель Таганрогского морга Оксана Терзмена и два ее сообщника высказались по факту предъявленного им обвинения в получении взяток. Об этом со ссылкой на суды Ростовской области сообщает ТАСС.

По информации суда, обвиняемые признали факт получения денег, но не согласны с квалификацией — получение взятки. Трех сотрудников морга обвиняют в вымогательстве денег у родственников усопших за ускоренную выдачу тел и подготовку к захоронению. Согласно материалам уголовного дела, получение взяток деньгами было поставлено на поток. В период коронавирусной инфекции обвиняемые обогатились на 70 миллионов рублей — такая сумма поступила на их счета.

После задержания по ходатайству следствия Оксана Терземан и ее подчиненная Олеся Хань отправились в СИЗО, третья подозреваемая, Лиана Юсупова, находится под домашним арестом.

