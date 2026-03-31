В Москве школьница выбросила сумку матери с 88 тысячами долларов. Часть денег утащили птицы. Что стало с остальной суммой?

В Москве школьница выкинула 88 тысяч долларов в окно из-за ссоры с матерью

В Москве семилетняя школьница поссорилась с матерью и отомстила ей, выкинув огромную сумму ее денежных сбережений в окно — 88 тысяч долларов (более семи миллионов рублей по текущему курсу).

«Девочка с матерью поругались, после чего школьница вытряхнула сумку с наличными в окно. Дети под окном нашли часть денег», — сообщил знакомый с ситуацией источник.

Упавшие на землю деньги нашли подростки, часть суммы они поделили между собой, а другую часть сожгли в костре. По возвращении домой они рассказали обо всем родителям. Взрослые приняли решение отыскать хозяев наличных. Также есть версия, что еще часть суммы могли растащить птицы.

Однако большая часть суммы все-таки сохранилась. По сведениям Telegram-канала «112», пострадавшей женщине вернут 83 тысячи долларов из 88 тысяч.

В Кемеровской области школьник отдал мошенникам более миллиона родительских рублей

В марте 2025 года сообщалось, как в Кемеровской области 16-летний школьник отдал мошенникам сбережения родителей на 1,4 миллиона рублей.

На связь с подростком аферисты вышли под видом сотрудников службы доставки. Сначала они выведали у юноши личные данные, а потом стали ему угрожать тем, что мошенники взломали его аккаунт на «Госуслугах» и пытаются завладеть деньгами его семьи.

Звонящие пообещали спасти сбережения, но для этого их якобы надо было «задекларировать». Для этого они дали указание подростку найти хранившиеся дома деньги и через банкомат перевести их на указанные счета. Юноша выполнил требования мошенников, а после этого рассказал обо всем родителям. Они обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.

Аналогичная ситуация произошла в Воронеже. Там 14-летний школьник хотел спасти родителей от «уголовного преследования» и отдал мошенникам почти два миллиона рублей.

В Москве мошенники обманули подростка и украли почти 20 миллионов рублей

В марте 2026 года стало известно, что в Москве мошенники обманули 14-летнюю девочку и украли 18,6 миллиона рублей сбережений ее родителей.

«На мобильный телефон 14-летнего подростка позвонили неизвестные. Представившись работниками госорганов, они узнали у несовершеннолетней девочки о хранящихся сбережениях ее родственников в квартире дома на улице Строителей», — рассказали в ведомстве.

В ходе дальнейшего общения злоумышленники выдумали предлог, чтобы убедить девочку оставить для них ключ от входной двери. Также они убедили ребенка сообщить, когда дома никого не будет. Девочка последовала указаниям злоумышленников и оставила ключ от квартиры в горшке с цветком в подъезде дома. Злоумышленник забрал ключ, зашел в квартиру и украл деньги на сумму более 18,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске грабитель отобрал у мальчика сумку почти с двумя миллионами рублей

Летом 2025 года в Новосибирске мужчина с ножом напал на ребенка, который нес в сумке почти два миллиона рублей. Происшествие случилось на улице Татьяны Снежиной. Неизвестный подбежал сзади к мальчику и, угрожая ножом, начал отбирать у него сумку с деньгами. Сам ребенок не пострадал.

Перед этим отец с сыном отправились в банк снять деньги, однако у мужчины «резко появились дела» и он отправил мальчика домой одного. Согласно основной версии, как сообщалось, злоумышленники следили за семьей, а затем выбрали подходящий момент для ограбления. Ведутся поиски преступника.