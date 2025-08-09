Россия
Вооруженный ножом грабитель отобрал у мальчика сумку с почти двумя миллионами рублей

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В Новосибирске мужчина с ножом напал на ребенка, который нес в сумке почти два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Происшествие случилось на улице Татьяны Снежиной. Неизвестный подбежал сзади к мальчику, и, угрожая ножом, начал отбирать у него сумку с деньгами. Отмечается, что мальчик не пострадал.

Как уточняет Telegram-канал, ранее отец с сыном отправились в банк снять деньги, однако у мужчины «резко появились дела», и он отправил мальчика домой одного. Согласно основной версии, пишет «112», злоумышленники следили за семьей, а затем выбрали подходящий момент для ограбления.

В настоящий момент ведутся поиски преступника.

Ранее сообщалось, что избитый из-за сдачи с покупки хлеба шестиклассник инсценировал собственное ограбление, чтобы оставить деньги себе. Полицейские, к которым обратились родители мальчика, посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как ребенок сам бьет себя.

