11:03, 31 марта 2026Силовые структуры

Подростки сожгли сумку с 88 тысячами долларов в центре Москвы

В Москве подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов и сожгли ее
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В центре Москвы подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов и сожгли ее. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным канала, они нашли купюры во время игры в Мещанском районе. Часть найденных денег они поделили между собой, а другую часть сожгли в костре. По возвращении домой они рассказали обо всем родителям.

В настоящее время оставшиеся купюры разыскивают. Правоохранители выясняют, каким образом сумка с десятками тысяч долларов оказалась на улице, и устанавливают ее владельца.

Ранее сообщалось, что Данковский городской суд Липецкой области дал 10,5 года колонии строгого режима 46-летнему жителю, бросившего полиции со снегохода сумку с миллионом долларов.

    Последние новости

    Китай обратился с призывом к Израилю и США

    В России опровергли идею ввести обязательным второй иностранный язык в школах

    Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

    Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

    50-летнюю Шарлиз Терон сняли в бикини на пляже

    В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

    Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

    США потребовали от Польши поделиться оружием

    Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

    Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту

    Все новости
