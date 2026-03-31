Подростки сожгли сумку с 88 тысячами долларов в центре Москвы

В Москве подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов и сожгли ее

В центре Москвы подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов и сожгли ее. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным канала, они нашли купюры во время игры в Мещанском районе. Часть найденных денег они поделили между собой, а другую часть сожгли в костре. По возвращении домой они рассказали обо всем родителям.

В настоящее время оставшиеся купюры разыскивают. Правоохранители выясняют, каким образом сумка с десятками тысяч долларов оказалась на улице, и устанавливают ее владельца.

Ранее сообщалось, что Данковский городской суд Липецкой области дал 10,5 года колонии строгого режима 46-летнему жителю, бросившего полиции со снегохода сумку с миллионом долларов.