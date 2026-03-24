15:34, 24 марта 2026Силовые структуры

Бросивший полиции со снегохода сумку с миллионом долларов россиянин получил 10-летний срок

Под Липецком суд приговорил жителя к 10,5 года колонии за попытку дать взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Данковский городской суд Липецкой области дал 10,5 года колонии строгого режима 46-летнему жителю за попытку дать взятку правоохранителям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Также девятилетний срок получил адвокат фигуранта.

Следствие и суд установили, что адвокат договорился дать сотрудникам уголовного розыска миллион долларов, чтобы те прекратили разыскивать причастных к похищению денег из депозитарных ячеек в банках. 13 марта 2024 года клиент адвоката прибыл в назначенное место, передал сумку с деньгами и скрылся на снегоходе. Однако выяснилось, что передача взятки проходила под контролем сотрудников ФСБ, к которым обратилась полиция.

В результате адвоката и его клиента задержали, их поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд дал 20 лет колонии жительнице за съемку порно с детьми.

