Россиянка снимала порно со своими детьми-дошкольниками

В Петербурге суд дал 20 лет колонии жительнице за съемку порно с детьми

В Санкт-Петербурге суд дал 20 лет колонии жительнице за съемку порно с собственными детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину признали виновной в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних, насильственных действиях сексуального характера, а также неисполнении обязанностей по воспитанию. Процесс проходил в закрытом режиме.

Как стало известно 78.RU, у женщины было двое детей — семилетняя девочка и четырехлетний мальчик, их изъяли органы опеки. Также в преступлении участвовал 40-летний супруг фигурантки, его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

