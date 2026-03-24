13:18, 24 марта 2026

Экс-заключенный обезобразил лицо ребенку горящей тряпкой в российском регионе

В Свердловской области мужчина, бросивший горящую тряпку в пасынка, получил срок
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд дал 43-летнему жителю поселка Буланаш три года колонии строгого режима за причинение тяжелых ожогов пасынку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Будучи пьяным, он поссорился с сожительницей, нашел на балконе тряпку, облил ее ацетоном, поджег и бросил в пятилетнего ребенка. Мальчик получил термические ожоги лица, его госпитализировали. После заживления ран на лице и голове у него остались рубцы.

Мужчине вменили часть 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Он частично признал вину.

Как стало известно E1.RU, ранее мужчина был судим.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пресекли деятельность кришнаитской школы.

