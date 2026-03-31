17:42, 31 марта 2026

Мэр российского города опроверг данные об эвакуации после мощного взрыва на химзаводе

Мэр Нижнекамска Беляев опроверг данные об эвакуации после взрыва на химзаводе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев опроверг данные об эвакуации после мощного взрыва на химзаводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом он написал в Telegram.

По словам главы российского города, неизвестные создали фейковый аккаунт, где от его лица публикуют информацию, в том числе по ситуации на заводе. Так, там были опубликованы сведения об эвакуации жителей.

«Дорогие нижнекамцы, пожалуйста, будьте внимательны! Создана поддельная страница в Telegram, где пишут от моего имени», — написал Беляев.

Чиновник уточнил, что на данный момент специалисты занимаются блокировкой поддельного аккаунта.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает 2000 квадратных метров. По последним данным, пострадали 72 человека, двоих спасти не удалось.

В сети появились кадры с места происшествия. Предварительно, из-за технической неисправности в одном из цехов завода взорвался осушитель.

