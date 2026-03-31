Мэр российского города опроверг данные об эвакуации после мощного взрыва на химзаводе

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев опроверг данные об эвакуации после мощного взрыва на химзаводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом он написал в Telegram.

По словам главы российского города, неизвестные создали фейковый аккаунт, где от его лица публикуют информацию, в том числе по ситуации на заводе. Так, там были опубликованы сведения об эвакуации жителей.

«Дорогие нижнекамцы, пожалуйста, будьте внимательны! Создана поддельная страница в Telegram, где пишут от моего имени», — написал Беляев.

Чиновник уточнил, что на данный момент специалисты занимаются блокировкой поддельного аккаунта.

О мощном взрыве на заводе в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Пожару присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышает 2000 квадратных метров. По последним данным, пострадали 72 человека, двоих спасти не удалось.

В сети появились кадры с места происшествия. Предварительно, из-за технической неисправности в одном из цехов завода взорвался осушитель.