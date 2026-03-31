16:17, 31 марта 2026Россия

Власти российского региона обязали работодателей искать контрактников

Майя Назарова

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Губернатор Рязанской области Павел Малков обязал местный бизнес искать контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление появилось на сайте администрации российского региона.

Согласно распоряжению властей, для бизнеса введен план, который необходимо выполнить в период с 20 марта по 20 сентября 2026 года.

Количество кандидатов напрямую зависит от размера компании — чем больше штат, тем больше людей нужно предоставить. Кроме того, организации, где трудятся 150-300 сотрудников, должны найти двух человек. Если в компании работают 300-500 сотрудников, квота составляет трех кандидатов, отметили в рязанском правительстве.

Какая ответственность грозит за невыполнение плана, в документе не раскрывается.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уверял, что темы новой мобилизации в России нет на повестке дня.

27 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также подчеркнул, что необходимости объявлять новую волну мобилизации в стране нет. Он разъяснил, что граждан, заключивших контракт о службе в зоне СВО, достаточно.

