Приговоренный к пожизненному заключению участник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Он не стал дожидаться апелляции

Один из участников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) свел счеты с жизнью. Это подтвердил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах и столичном управлении ФСИН России.

37-летний Юсуфзода был обнаружен без признаков жизни в столичном в СИЗО «Матросская тишина». Прибывшие медики пытались оказать помощь террористу, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Главное управление ФСИН по Москве и следственные органы проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Также сообщалось, что еще один осужденный Джабраил Аушев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) якобы пытался покончить с собой после вынесения пожизненного приговора. Во ФСИН указали, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности — попытку суицида он предпринял в ноябре 2025 года, однако был спасен врачами.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в «Крокусе» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись

Юсуфзода был одним из 19 фигурантов дела о теракте. За несколько дней до трагедии он перечислил деньги для оплаты жилья исполнителям преступления, а часть средств отправил одному из них уже после теракта.

12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. При этом Юсуфзоду отказались лишить российского паспорта — в колонию он должен был отправиться как гражданин РФ. Таким образом осужденный лишился возможности ходатайствовать об отбытии наказания на родине в надежде на пересмотр приговора.

Соучастник теракта в апелляционном порядке обжаловал приговор 28 марта. Однако дожидаться пересмотра дела он не стал, предпочтя покончить с собой.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что в местах лишения свободы для пожизненно заключенных и так максимально жесткие условия содержания. При этом практически нет разницы между тюрьмой и колонией — в последней лишь разрешены звонки и свидания раз в год.

Полковник юстиции в отставке Сергей Пелих объяснил, что напавшие на концертный зал будут отбывать пожизненные сроки в колонии особого режима, а такой режим подразумевает, что они будут ходить буквой «зю». По его словам, режим содержания для пожизненно осужденных является максимально строгим: заключенные находятся под постоянным контролем, а администрация колонии фиксирует и учитывает любые нарушения. Он сказал, что теоретически закон допускает возможность условно-досрочного освобождения, но на практике для осужденных за особо тяжкие преступления такие решения практически не принимаются.