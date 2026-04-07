02:27, 7 апреля 2026

Приговоренный к пожизненному заключению участник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Он не стал дожидаться апелляции

Марина Совина
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Один из участников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) свел счеты с жизнью. Это подтвердил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах и столичном управлении ФСИН России.

37-летний Юсуфзода был обнаружен без признаков жизни в столичном в СИЗО «Матросская тишина». Прибывшие медики пытались оказать помощь террористу, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Главное управление ФСИН по Москве и следственные органы проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Также сообщалось, что еще один осужденный Джабраил Аушев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) якобы пытался покончить с собой после вынесения пожизненного приговора. Во ФСИН указали, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности — попытку суицида он предпринял в ноябре 2025 года, однако был спасен врачами.

Материалы по теме:
Террористам из «Крокус Сити Холла» вынесли суровые приговоры. Этот процесс поставил рекорд по количеству пожизненных сроков
Террористам из «Крокус Сити Холла» вынесли суровые приговоры.Этот процесс поставил рекорд по количеству пожизненных сроков
12 марта 2026
«Я бежал, а они шли по пятам» Через что прошли выжившие в теракте в «Крокусе», спасаясь от пуль и огня?
«Я бежал, а они шли по пятам»Через что прошли выжившие в теракте в «Крокусе», спасаясь от пуль и огня?
22 марта 2026

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в «Крокусе» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись

Юсуфзода был приговорен к пожизненному заключению

Юсуфзода был одним из 19 фигурантов дела о теракте. За несколько дней до трагедии он перечислил деньги для оплаты жилья исполнителям преступления, а часть средств отправил одному из них уже после теракта.

12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. При этом Юсуфзоду отказались лишить российского паспорта — в колонию он должен был отправиться как гражданин РФ. Таким образом осужденный лишился возможности ходатайствовать об отбытии наказания на родине в надежде на пересмотр приговора.

Материалы по теме:
«Воздух наполнился дымом и ужасом» Год назад террористы атаковали «Крокус Сити Холл». Какие тайны удалось раскрыть следствию?
«Воздух наполнился дымом и ужасом»Год назад террористы атаковали «Крокус Сити Холл». Какие тайны удалось раскрыть следствию?
21 марта 2025
«Месть — их главное оружие» Как боевое крыло закрытого братства из Ингушетии оказалось причастно к самым громким терактам в России
«Месть — их главное оружие»Как боевое крыло закрытого братства из Ингушетии оказалось причастно к самым громким терактам в России
20 февраля 2025

Соучастник теракта в апелляционном порядке обжаловал приговор 28 марта. Однако дожидаться пересмотра дела он не стал, предпочтя покончить с собой.

Террористам в тюрьме предрекли жизнь в форме буквы «зю»

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что в местах лишения свободы для пожизненно заключенных и так максимально жесткие условия содержания. При этом практически нет разницы между тюрьмой и колонией — в последней лишь разрешены звонки и свидания раз в год.

Судьба пожизненных незавидна. Там невероятно суровые условия

Ева Меркачевачлен СПЧ

Полковник юстиции в отставке Сергей Пелих объяснил, что напавшие на концертный зал будут отбывать пожизненные сроки в колонии особого режима, а такой режим подразумевает, что они будут ходить буквой «зю». По его словам, режим содержания для пожизненно осужденных является максимально строгим: заключенные находятся под постоянным контролем, а администрация колонии фиксирует и учитывает любые нарушения. Он сказал, что теоретически закон допускает возможность условно-досрочного освобождения, но на практике для осужденных за особо тяжкие преступления такие решения практически не принимаются.

