Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

Участник теракта в «Крокусе» Юсуфзода умер после суицида в СИЗО Москвы

Участника теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скончался в результате суицида. Об этом «Ленте.ру» подтвердил источник в правоохранительных органах и столичном управлении ФСИН России.

По данным тюремного ведомства, 6 апреля осужденный был найден в камере СИЗО-1 с признаками механической асфиксии. Прибывшие медики пытались откачать террориста, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

ГУ ФСИН по Москве и следственные органы проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Юсуфзода был одним из 19 фигурантов дела о теракте. Он перечислил деньги для оплаты жилья исполнителей преступления, а часть средств отправил одному из них уже после теракта. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись