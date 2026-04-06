Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 6 апреля 2026

Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Участника теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скончался в результате суицида. Об этом «Ленте.ру» подтвердил источник в правоохранительных органах и столичном управлении ФСИН России.

По данным тюремного ведомства, 6 апреля осужденный был найден в камере СИЗО-1 с признаками механической асфиксии. Прибывшие медики пытались откачать террориста, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

ГУ ФСИН по Москве и следственные органы проводят проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Юсуфзода был одним из 19 фигурантов дела о теракте. Он перечислил деньги для оплаты жилья исполнителей преступления, а часть средств отправил одному из них уже после теракта. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok