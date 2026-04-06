15:19, 6 апреля 2026Силовые структуры

Один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» решил свести счеты с жизнью

В СИЗО участник нападения на «Крокус» Давлатхон пытался покончить с собой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Один из участников теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) решил свести счеты с жизнью в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, сейчас 37-летнего осужденного реанимировали и госпитализировали.

Давлатхон является одним из 19 фигурантов по делу о нападении на концертный зал. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. За несколько дней до теракта он перечислил деньги для оплаты жилья исполнителей теракта, а часть средств отправил одному из них уже после теракта.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

