16:54, 12 марта 2026Силовые структуры

Названы условия пожизненного наказания для напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

Полковник в отставке Пелих: Террористы «Крокуса» будут ходить буквой «зю»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Напавшие на подмосковный концертный зал в Красногорске «Крокус Сити Холл» будут отбывать пожизненные сроки в колонии особого режима, а такой режим подразумевает, что они будут ходить буквой «зю». Об этом рассказал полковник юстиции в отставке Сергей Пелих, передает «РЕН ТВ» в Telegram-канале.

По словам Пелиха, режим содержания для пожизненно осужденных является максимально строгим: заключенные находятся под постоянным контролем, а администрация колонии фиксирует и учитывает любые нарушения. Он сказал, что теоретически закон допускает возможность условно-досрочного освобождения, но на практике для осужденных за особо тяжкие преступления такие решения практически не принимаются. Кроме того, полковник юстиции в отставке добавил, что осужденные являются иностранными гражданами и в этом случае после отбытия части срока наказания они могут попытаться добиться передачи для дальнейшего отбывания наказания на родину.

Ранее потерпевшие от теракта в «Крокус Сити Холле» высказались о назначенном наказании пособникам преступления. Их представитель, адвокат Даниэль Готье, заявил, что они недовольны.

2-й Западный окружной военный суд приговорил главаря террористов Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме. Также максимальное наказание получили Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

