12:39, 12 марта 2026Силовые структуры

Пострадавшие от теракта в «Крокус Сити Холле» высказались о приговоре

Адвокат Готье: Потерпевшие недовольны сроками 4 пособникам теракта в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Пострадавшие от теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» высказались о назначенном наказании пособникам преступления. Их представитель, адвокат Даниэль Готье, заявил, что они недовольны, передает ТАСС.

Четверо фигурантов дела, помогавшие террористам в подготовке нападения, получили от 19 до 22 лет лишения свободы, что, по мнению потерпевших, недостаточно. Им требовали по 25 лет заключения, а в итоге дали «на порядок меньше».

«Мы хотим, чтобы им увеличили сроки, с минимальными количеством свиданий, посылок, и условия тюремные должны быть самые строгие», — сказал Готье.

Четверо пособников переводили деньги террористам, предоставили им автомобиль и квартиру. Машина и жилье конфискованы в доход государства.

Остальные 15 фигурантов дела, в том числе исполнители теракта, получили пожизненные сроки.

2-й Западный окружной военный суд удовлетворил 27 гражданских исков, которые заявили пострадавшие во время теракта.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном «Крокусе» 22 марта 2024 года. В тот день четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание и скрылись. Жертвами стали 149 человек, 608 человек пострадали.

