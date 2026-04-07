22:49, 6 апреля 2026Россия

Стало известно о 12 погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

«112»: Количество погибших на химзаводе в Нижнекамске возросло до 12
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Число погибших при ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим» выросло до 12. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным медиа, спасатели обнаружили в завалах тело последнего человека, который числился без вести пропавшим. В результате инцидента зафиксировано еще 96 пострадавших.

Сильный взрыв прогремел на заводе в Нижнекамске днем 31 марта. В городе объявили траур.

По данному факту возбудили уголовное дело. 3 апреля пресс-служба предприятия проинформировала о семи погибших и поисках пяти человек. Через три дня стало известно об 11 погибших.

