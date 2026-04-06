Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

«112»: Число погибших при взрыве и пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11

Число погибших при взрыве и пожаре на одном из крупнейших нефтехимических предприятий в Восточной Европе «Нижнекамскнефтехиме» резко выросло до 11. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «112».

По данным канала, еще 96 человек пострадали в результате ЧП.

В последний раз информация о жертвах обновлялась 3 апреля. Тогда пресс-служба предприятия сообщала о семи погибших и поисках еще пяти человек.

Мощный взрыв прогремел на заводе в Нижнекамске днем 31 марта. В городе был объявлен траур. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.