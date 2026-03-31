31 марта 2026, 05:00

Сложный компромисс из-за VPN, удар по российскому порту и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта

В Минцифре признали, что решение по ограничению использования VPN — это сложный компромисс. При этом введение административной ответственности было бы «решением в лоб». Ведомство этот вариант не поддерживает. Тем временем Ленинградскую область вновь атаковали десятки дронов. Повреждены порт Усть-Луга, жилые дома и здание школы. О возможной сделке США с Ираном на этой неделе, новых случаях оспы обезьян, штрафах за шашлыки и другом — читайте в утреннем дайджесте.

Трамп намерен заключить сделку с Ираном до 6 апреля

Американский президент Дональд Трамп хочет договориться с Ираном в течение недели, то есть до 6 апреля, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

Причем, по данным СМИ, завершить операцию он готов, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Иначе, как говорится публикации Wall Street Journal, конфликт может затянуться на четыре-шесть недель.

Порт и школа получили повреждения из-за БПЛА: что произошло за ночь

В Ленинградской области дроны атаковали порт Усть-Луга. В результате ПВО уничтожила 38 беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Пострадали три человека, в том числе два ребенка. Нарушено остекление в трех жилых домах, здании школы и здании соцзащиты, поврежден также порт.

Также сообщалось о мощных взрывах над Самарой и областью. В регионе объявлялась ракетная опасность. Но официальной информации пока не поступало.

СМИ: в Подмосковье выявили еще два случая заражения оспой обезьян

По данным СМИ, в Домодедовскую больницу госпитализировали еще двоих заболевших. Это два мужчины из Мытищ 43 и 45 лет. Сначала у них поднялась температура до 39 градусов, а потом появились высыпания на теле.

Идей, как они могли заразиться, у них нет: за границей не были и с больными не контактировали.

Это уже не первый случай. В феврале оспу обезьян выявили у двух мужчин из Санкт-Петербурга, которые вернулись из Таиланда. Еще один случай в Петербурге зафиксировали в марте.

В Минцифры заявили о сложном компромиссе из-за VPN

Как рассказал глава ведомства Максут Шадаев, ведомство должно реализовать поставленную задачу и ограничить доступ к ряду зарубежных платформ, которые отказались выполнять требования закона.

Он отметил, что обсуждаемые сегодня меры — сложный компромисс. Министерство понимает последствия, «но все другие варианты сильно хуже», уточнил министр.

Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится.

Глава Минцифры

Шадаев добавил, что ведомство намерено снизить использование VPN в стране, но старается сделать это с минимальными последствиями и неудобствами для пользователей.

Правительство захотело усилить контроль за НДС и банковскими счетами

Кабмин внес в Госдуму законопроект о борьбе с уклонением от налогов. Документ предлагает рассчитывать НДС по рыночной цене для отдельных товаров, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, а налоговым органам дать право проверять и корректировать стоимость сделок.

Также банки должны будут передавать в ФНС данные об открытии и закрытии счетов с указанием ИНН владельца. Если у клиента его нет, номер будут присваивать до открытия счета.

В России могут запретить торговлю криптовалютой через иностранные биржи

В Госдуме готовят законопроект о регулировании крипторынка. Как сообщил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, документ могут принять уже в весеннюю сессию.

Предполагается запретить торговлю криптовалютой через иностранные биржи и обменники без российских лицензий. Покупать криптоактивы можно будет только через уполномоченных посредников под надзором Банка России. Для неквалифицированных инвесторов планируют установить лимит на покупку крипты — до 300 тыс. рублей в год.

Мошенники начали атаковать пользователей электронной подписи

Аферисты рассылают письма якобы от имени госведомств с сообщением об «авторизации через электронную подпись» и предлагают перезвонить по указанному номеру, сообщили в компании F6.

По словам эксперта по кибербезопасности Дмитрия Дудкова, схема основана на «обратном звонке»: жертва сама связывается с мошенническим кол-центром. Атаки нацелены на пользователей сервисов с электронной подписью и распространяются через взломанные почтовые ящики.

В Госдуме напомнили о штрафах за шашлыки на балконах

Жарить шашлыки во дворах многоквартирных домов, на балконах и в квартирах запрещено, напомнил зампред Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По статье о нарушении требований пожарной безопасности штраф для граждан может достигать 15 тыс. рублей, а для юрлиц — до 400 тыс. Разводить огонь разрешено только в специально отведенных местах не ближе 50 метров от зданий.

Зумеры массово переходят в «Одноклассники»

Число регистраций пользователей 18−25 лет в соцсети «Одноклассники» в феврале — марте выросло на 20%, сообщили представители платформы. Приток молодежи связывают с ограничениями и сбоями в Telegram, Discord и WhatsApp*.

При этом новый контент — мемы, сленг и короткие видео — вызвал недовольство части старшей аудитории. Эксперты называют это столкновением поколенческих форматов общения и считают, что со временем пользователи адаптируются друг к другу.

*— компания-владелец Meta — запрещенная в РФ экстремистская организация.

