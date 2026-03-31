Сложный компромисс из-за VPN, удар по российскому порту и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта

В Ленинградской области дроны атаковали порт Усть-Луга. В результате ПВО уничтожила 38 беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Пострадали три человека, в том числе два ребенка. Нарушено остекление в трех жилых домах, здании школы и здании соцзащиты, поврежден также порт.

Также сообщалось о мощных взрывах над Самарой и областью . В регионе объявлялась ракетная опасность. Но официальной информации пока не поступало.