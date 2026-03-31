Сложный компромисс из-за VPN, удар по российскому порту и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
Трамп намерен заключить сделку с Ираном до 6 апреля
Американский президент Дональд Трамп хочет договориться с Ираном в течение недели, то есть до 6 апреля, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.
Причем, по данным СМИ, завершить операцию он готов, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Иначе, как говорится публикации Wall Street Journal, конфликт может затянуться на четыре-шесть недель.
Порт и школа получили повреждения из-за БПЛА: что произошло за ночь
В Ленинградской области дроны атаковали порт Усть-Луга. В результате ПВО уничтожила 38 беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Пострадали три человека, в том числе два ребенка. Нарушено остекление в трех жилых домах, здании школы и здании соцзащиты, поврежден также порт.
Также сообщалось о мощных взрывах над Самарой и областью. В регионе объявлялась ракетная опасность. Но официальной информации пока не поступало.
СМИ: в Подмосковье выявили еще два случая заражения оспой обезьян
По данным СМИ, в Домодедовскую больницу госпитализировали еще двоих заболевших. Это два мужчины из Мытищ 43 и 45 лет. Сначала у них поднялась температура до 39 градусов, а потом появились высыпания на теле.
Идей, как они могли заразиться, у них нет: за границей не были и с больными не контактировали.
Это уже не первый случай. В феврале оспу обезьян выявили у двух мужчин из Санкт-Петербурга, которые вернулись из Таиланда. Еще один случай в Петербурге зафиксировали в марте.
В Минцифры заявили о сложном компромиссе из-за VPN
Как рассказал глава ведомства Максут Шадаев, ведомство должно реализовать поставленную задачу и ограничить доступ к ряду зарубежных платформ, которые отказались выполнять требования закона.
Он отметил, что обсуждаемые сегодня меры — сложный компромисс. Министерство понимает последствия, «но все другие варианты сильно хуже», уточнил министр.
Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится.
Шадаев добавил, что ведомство намерено снизить использование VPN в стране, но старается сделать это с минимальными последствиями и неудобствами для пользователей.
Правительство захотело усилить контроль за НДС и банковскими счетами
Кабмин внес в Госдуму законопроект о борьбе с уклонением от налогов. Документ предлагает рассчитывать НДС по рыночной цене для отдельных товаров, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, а налоговым органам дать право проверять и корректировать стоимость сделок.
Также банки должны будут передавать в ФНС данные об открытии и закрытии счетов с указанием ИНН владельца. Если у клиента его нет, номер будут присваивать до открытия счета.
В России могут запретить торговлю криптовалютой через иностранные биржи
В Госдуме готовят законопроект о регулировании крипторынка. Как сообщил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, документ могут принять уже в весеннюю сессию.
Предполагается запретить торговлю криптовалютой через иностранные биржи и обменники без российских лицензий. Покупать криптоактивы можно будет только через уполномоченных посредников под надзором Банка России. Для неквалифицированных инвесторов планируют установить лимит на покупку крипты — до 300 тыс. рублей в год.
Мошенники начали атаковать пользователей электронной подписи
Аферисты рассылают письма якобы от имени госведомств с сообщением об «авторизации через электронную подпись» и предлагают перезвонить по указанному номеру, сообщили в компании F6.
По словам эксперта по кибербезопасности Дмитрия Дудкова, схема основана на «обратном звонке»: жертва сама связывается с мошенническим кол-центром. Атаки нацелены на пользователей сервисов с электронной подписью и распространяются через взломанные почтовые ящики.
В Госдуме напомнили о штрафах за шашлыки на балконах
Жарить шашлыки во дворах многоквартирных домов, на балконах и в квартирах запрещено, напомнил зампред Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По статье о нарушении требований пожарной безопасности штраф для граждан может достигать 15 тыс. рублей, а для юрлиц — до 400 тыс. Разводить огонь разрешено только в специально отведенных местах не ближе 50 метров от зданий.
Зумеры массово переходят в «Одноклассники»
Число регистраций пользователей 18−25 лет в соцсети «Одноклассники» в феврале — марте выросло на 20%, сообщили представители платформы. Приток молодежи связывают с ограничениями и сбоями в Telegram, Discord и WhatsApp*.
При этом новый контент — мемы, сленг и короткие видео — вызвал недовольство части старшей аудитории. Эксперты называют это столкновением поколенческих форматов общения и считают, что со временем пользователи адаптируются друг к другу.
*— компания-владелец Meta — запрещенная в РФ экстремистская организация.