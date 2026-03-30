22:56, 30 марта 2026Россия

В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян: двоих мужчин с высокой температурой доставили в Домодедовскую больницу, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, у 43-летнего и 45-летнего жителей Мытищ внезапно поднялась до 39 градусов температура, а на следующий день появилось высыпание на теле и деформация в области паха.

При этом оба заболевших не знают, где заразились: за границу они не выезжали и с больными не контактировали, бывали только по месту работы и в магазинах.

Ранее в марте в Санкт-Петербурге зафиксировали случай заражения оспой обезьян, заболевшего госпитализировали.

