Mash: В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян

В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян: двоих мужчин с высокой температурой доставили в Домодедовскую больницу, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, у 43-летнего и 45-летнего жителей Мытищ внезапно поднялась до 39 градусов температура, а на следующий день появилось высыпание на теле и деформация в области паха.

При этом оба заболевших не знают, где заразились: за границу они не выезжали и с больными не контактировали, бывали только по месту работы и в магазинах.

Ранее в марте в Санкт-Петербурге зафиксировали случай заражения оспой обезьян, заболевшего госпитализировали.