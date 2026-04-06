06 апреля 2026, 05:00

Условие для открытия Ормуза, жертвы наводнения в Дагестане и больничный без болезни. Что нового к утру 6 апреля

В Иране допустили открытие Ормузского пролива, но только при одном условии. США и Израиль должны компенсировать ущерб в рамках нового транзитного режима. Тем временем Краснодарский край в России пережил мощную атаку беспилотников, в которой не обошлось без разрушений и пострадавших. А в Дагестане два человека стали жертвами стихии — там из-за осадков снова бушует наводнение. Также в дайджесте читайте о ГОСТе на подарки для новорожденных, долгах россиян по кредитам и других новостях.

Иран допустил открытие Ормузского пролива. Подробности

Тегеран готов открыть Ормузский пролив после того, как США и Израиль компенсируют ущерб в рамках нового транзитного режима.

Иран разделил все государства, чьи суда используют Ормузский пролив, на «дружественные», «нейтральные» и «враждебные». Первые имеют право свободно проходить через пролив, вторые — только после уплаты немалых сборов, третьим пользоваться проливом запрещено.

Кроме того, по данным СМИ, Иран отклонил предложение США о временном прекращении огня в Ормузском проливе. Встретиться с представителями Штатов в Тегеране тоже не захотели.

Краснодарский край пережил массированную атаку БПЛА. Что известно

Почти целый день 5 апреля Краснодарский край подвергался многочисленным ударам беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Новороссийске. Там, по данным СМИ, дрон врезался в жилую многоэтажку и начался пожар.

По словам Кондратьева, известно о восьми пострадавших.

Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.

Вениамин Кондратьев

Среди повреждений — шесть многоквартирных и два частных дома. Также обломки БПЛА нашли на территории нескольких предприятий.

Разрушения и первые погибшие от наводнения. Что происходит в Дагестане

Стихия продолжает бушевать в Дагестане. После сильных дождей многие населенные пункты подтоплены.

В Манасе на берегу Каспийского моря почти полностью уничтожена база отдыха. В районе поселка Мамедкала в Дербентском районе рухнул мост, расположенный на федеральной трассе «Кавказ». Движение перекрыто в обе стороны. В том же районе прорвало земляной вал водохранилища.

Среди погибших — беременная девушка и ребенок. Их унесло течением с дороги. Их достали из воды, но спасти не смогли.

Задолженность россиян по кредитам впервые достигла 45 трлн рублей

45 трлн рублей

столько задолжали россияне по состоянию на 1 января 2026 года

За квартал задолженность по займам и кредитам выросла на 2,2% (на 988 млрд рублей), следует из данных Банка России. Почти половину суммы составляют ипотечные кредиты — 21,7 трлн рублей, около трети приходится на потребительские займы (13,4 трлн), еще 3 трлн рублей — на автокредиты.

Социальные выплаты за апрель перечислят досрочно из-за майских праздников

В Россия детские и социальные выплаты за апрель перечислят раньше обычного — ориентировочно 30 апреля из-за майских праздников, сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Таким образом, семьи получат выплаты дважды в апреле, а в мае перечислений не будет — следующая выплата поступит в июне.

В России появится ГОСТ на подарки для новорожденных

В России в 2026 году может появиться национальный стандарт на подарочные комплекты для новорожденных, сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, документ должен обобщить лучшие региональные практики и стать рекомендацией для субъектов страны.

Стандарт определит, какие товары и продукты должны входить в базовый «набор новорожденного», который матери получают при выписке из роддома.

Россиянам рассказали, как взять больничный без болезни

Основные случаи, когда можно оформить больничный, даже если сам человек не болеет, перечислил эксперт РУДН Артем Саевский:

  • уход за больным членом семьи;
  • карантин самого работника;
  • карантин в детском саду у ребенка до 7 лет;
  • прохождение медицинских процедур, которые временно ограничивают работоспособность.
В МВД напомнили о штрафе за несообщение о смене данных

Водителям в России грозит штраф до 2 тыс. рублей, если они не уведомят Госавтоинспекцию о смене фамилии, имени, отчества или места регистрации в течение десяти дней, сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве напомнили, что после смены данных или переезда автовладелец должен обратиться в Госавтоинспекцию и внести изменения в регистрационные документы автомобиля.

Если этого не сделать, гражданам может грозить штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Кроме того, управление машиной с неактуальными регистрационными данными может повлечь дополнительный штраф от 500 до 800 рублей.

Хет-трик Малкина и победа российского гимнаста на Кубке мира. Главные события в спорте 5 апреля