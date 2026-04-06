00:35, 6 апреля 2026Россия

Умерли спасенные из реки в Дагестане беременная девушка и подросток
Марина Совина (ночной редактор)

Девушка и ребенок, спасенные из реки в Дагестане после того, как их унесло течением с дороги, умерли. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель дагестанского центра медицины катастроф подчеркнул, что спасенным из реки не удалось сохранить жизнь. Известно, что умерли беременная девушка и несовершеннолетний подросток.

Ранее в Дагестане из-за ливней поднялся уровень воды, что привело к обрушению моста на федеральной трассе «Кавказ». Это произошло на 917-м километре автодороги в районе населенного пункта Мамедкала.

Из-за ливней режим чрезвычайной ситуации в конце марта объявили в Махачкале. В столице республики и окрестностях в результате наводнения были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень.

