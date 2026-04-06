В российском регионе из-за ливней обрушился мост

21:08, 5 апреля 2026Экономика

На трассе «Кавказ» в Дагестане из-за ливней обрушился мост
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Дагестане из-за ливней поднялся уровень воды, что привело к обрушению моста на федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, обрушение произошло на 917-м километре автодороги в районе населенного пункта Мамедкала. «Движение транспорта закрыто в обоих направлениях в связи с поднятием уровня воды и обрушением моста», — говорится в сообщении.

В конце марта из-за ливней режим чрезвычайной ситуации ввели в Махачкале. В столице республики и окрестностях в результате наводнения были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень.

