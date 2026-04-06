Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:20, 5 апреля 2026Россия

Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в российском городе

Shot: В Новороссийске беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой многоэтажный дом в Новороссийске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованной фотографии видно, что на верхних этажах здания начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб. Официальная информация пока не поступала, о пострадавших не сообщается. Краснодарский край атакуют на протяжении четырех часов.

Ранее сообщалось, что система ПВО отразила три волны атак дронов ВСУ в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok