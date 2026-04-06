Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в российском городе

Shot: В Новороссийске беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой многоэтажный дом в Новороссийске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованной фотографии видно, что на верхних этажах здания начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб. Официальная информация пока не поступала, о пострадавших не сообщается. Краснодарский край атакуют на протяжении четырех часов.

Ранее сообщалось, что система ПВО отразила три волны атак дронов ВСУ в Краснодарском крае.