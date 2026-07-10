Затяжная распродажа акций, отмена рассрочек на жилье и отказы по кредитам. Главные финансовые новости недели

Индекс Мосбиржи на неделе опустился до 2117,5 пункта — это минимум с конца 2022 года. Акции дешевеют 18 недель подряд: такого долгого падения не было за всю историю площадки.

Эксперты считают, что рынок просто реагирует на новые экономические реалии. У Минфина растут расходы, занимать деньги становится все дороже как государству, так и бизнесу, а у многих компаний падают продажи.

Инвесторы ищут безопасности, поэтому растет спрос на наличность и золото. Даже высокие доходы по государственным облигациям (ОФЗ) пока не внушают рынку большого оптимизма — люди не понимают, как ситуация будет развиваться дальше.