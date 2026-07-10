Затяжная распродажа акций, отмена рассрочек на жилье и отказы по кредитам. Главные финансовые новости недели

Затяжная распродажа акций, отмена рассрочек на жилье и отказы по кредитам. Главные финансовые новости недели4–10 июля
Как инвесторы реагируют на рекордное падение российского фондового рынка
Индекс Мосбиржи на неделе опустился до 2117,5 пункта — это минимум с конца 2022 года. Акции дешевеют 18 недель подряд: такого долгого падения не было за всю историю площадки.
Эксперты считают, что рынок просто реагирует на новые экономические реалии. У Минфина растут расходы, занимать деньги становится все дороже как государству, так и бизнесу, а у многих компаний падают продажи.
Инвесторы ищут безопасности, поэтому растет спрос на наличность и золото. Даже высокие доходы по государственным облигациям (ОФЗ) пока не внушают рынку большого оптимизма — люди не понимают, как ситуация будет развиваться дальше.
Компания «Полюс» решила отказаться от выплаты дивидендов до 2030 года. Для многих инвесторов эти бумаги потеряли смысл, так как их держали в портфеле именно ради стабильных выплат прибыли. В результате люди начали массово избавляться от актива, и за неделю акции «Полюса» рухнули на 30%. Компания сделала выбор в пользу развития бизнеса, а не поощрения акционеров.
В июне 2026 года доля обычных людей в торгах акциями снизилась до 64,5%. Это минимум с февраля 2022 года. Но парадокс в том, что в живых деньгах частные инвесторы принесли на биржу рекордные суммы. В июне они вложили в акции 30,2 млрд рублей — это в полтора раза больше, чем в мае.
Красные цифры в смартфоне — серьезное испытание для нервов. Аналитики «Сбера» перечислили типичные ошибки, которые лишают нас денег во время рыночного шторма:
- Продавать активы на самом дне. Так вы превращаете временную просадку в реальный убыток.
- Скупать все подряд. Низкая цена не делает бизнес надежным, нужно изучать фундамент компании.
- Постоянно проверять портфель. Это лишь усиливает тревогу.
- Менять стратегию из-за новостей. Рынок реагирует быстро, но паника часто не длится долго.
- Сравнивать свои успехи с чужими. У каждого свои финансовые задачи и готовность рисковать.
Почему компании отказываются от новых IPO и как ЦБ планирует изменить правила игры
Председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов выступил признал: российские компании отказываются выводить акции на биржу, так как текущие низкие цены делают это совершенно невыгодным для бизнеса. Кроме того, интересы частных инвесторов слабо защищены, из-за чего спрос на бумаги падает.
Государство строго следит за банками и надежно страхует вклады людей, а вот миноритарии (мелкие акционеры) остаются со своими рисками один на один, констатировал Швецов. Советы директоров часто игнорируют интересы простых инвесторов, поэтому у россиян пропадает желание скупать ценные бумаги на этапе их выхода на рынок.
МНЕНИЕ
Из-за сложившейся ситуации отечественный фондовый рынок пока не справляется с поручением президента увеличить капитализацию, признал Сергей Швецов. По его словам, мы движемся хорошим темпом, «но, к сожалению, в другую сторону».
Пока на Мосбирже обсуждают проблемы, Центробанк придумал, как повысить качество будущих размещений. Он планирует отсеивать слишком мелкие IPO. Для попадания в престижные котировальные списки первого и второго уровней компаниям придется выпускать акций минимум на 3 млрд рублей.
По задумке регулятора, крупные капиталы улучшат ликвидность бумаг — вам станет проще купить или продать акции в любой момент, а их рыночная цена будет формироваться честнее. Новые правила планируют обсудить в конце июля, а заработать они могут в 2027 году.
Требования к компаниям разделят в зависимости от их размера по международным стандартам отчетности.
- Если капитал меньше 30 млрд рублей, компания должна выпустить в свободное обращение (free float) минимум 10% акций, но на сумму не меньше 3 млрд рублей.
- Если капитал бизнеса превышает 30 млрд рублей, лимиты рассчитают по специальной формуле. Например, гиганту с капиталом 1 трлн рублей придется поделиться долей в 5% (это бумаги на 50 млрд рублей).
Как переписали закон о крипте ко второму чтению
Депутаты внесли ряд важных послаблений. Главная новость — инвесторам разрешат законно покупать ценные бумаги (те же акции или облигации) за криптовалюту. Правда, сделать это можно будет только в рамках закрытых частных сделок, а не через публичные предложения.
Кроме того, в России легализуют криптозаймы. Брать в долг цифровые монеты разрешат через брокеров или официальные обменники, а вот возвращать такой кредит обычный человек сможет в привычных и понятных рублях.
Напомним, в чем основная суть будущего закона. Государство выводит рынок цифровых активов из тени. Криптообменники перестанут быть полулегальными организациями с сомнительными сайтами. Теперь это будет официальный бизнес: обменник обяжут иметь капитал не менее 15 млн рублей и состоять в строгом реестре Центробанка.
Если у вас есть статус квалифицированного инвестора, вы получите почти безграничный доступ ко всем монетам через лицензированные российские площадки. Обычным людям будет сложнее — им станут доступны только цифровые активы, одобренные ЦБ (монеты с глобальной капитализацией от 5 трлн рублей). Сейчас под этот фильтр проходят только биткоин (BTC) и эфир (ETH).
СРОКИ
Из-за внесения поправок старт легального рынка сдвигается. Основные правила заработают с 1 сентября 2026 года, а не с июля, как планировали изначально. При этом Центробанк даст рынку адаптационный период до 1 июля 2027 года для получения всех лицензий.
Крупные финансовые игроки уже готовы к новым правилам. Сбербанк заявил, что встроит легальные криптокошельки прямо в свои популярные приложения «Сбербанк онлайн» и «Сберинвестиции». Над аналогичными сервисами активно работают ВТБ и Т-Банк.
Зачем Центробанк хочет специально переохладить экономику
Внутри ЦБ сейчас обсуждают план перевода российской экономики в так называемый отрицательный разрыв выпуска. Если говорить просто, бизнесу придется производить меньше товаров и услуг, чем он мог бы делать на пределе мощности. Кредитование и инвестиции пойдут на спад. Это нужно, чтобы сбить инфляцию до 4%.
Иначе разорвать замкнутый круг не получается: инфляционные ожидания россиян крепко застряли на высоком уровне. Судя по опросам, люди упорно ждут инфляцию выше 12%, а новые проблемы с ценами на бензин могут только усилить тревогу.
Центробанк уже предупредил: пространства для снижения ключевой ставки теперь крайне мало. Риски нового витка инфляции перевешивают, поэтому быстрых послаблений ждать не стоит.
Регулятор уверен, что «обильный полив» предпринимателей дешевыми кредитами не поможет стране резко увеличить выпуск товаров. Чтобы объяснить свою жесткую позицию простым языком, ЦБ привел понятную каждому дачнику аналогию с цветочными клумбами.
Представьте, что вы посадили розы. Желая получить как можно больше цветков и поскорее, вы начинаете непрерывно поливать и удобрять их («дешевые кредиты»). К сожалению, такая поспешность может привести к обратному результату: вместо обильного цветения вы рискуете потерять растения.
Если пытаться заставить экономику расти быстрее предела ее возможностей с помощью «дешевых денег», это приведет не к скачку производства, а к болезни — обесцениванию рублей и жесточайшей инфляции, предупредили в ЦБ.
Почему квартиры в рассрочку могут исчезнуть с рынка
Власти планируют запретить застройщикам продавать квартиры в рассрочку дороже, чем при полной оплате. Такую норму собираются добавить в новый законопроект о регулировании рынка недвижимости рынка.
Центробанк эту идею категорически поддерживает: там считают, что сейчас покупатели не всегда понимают скрытые условия сделок. Регулятор планирует добиться абсолютной прозрачности, уравнять цены при любом способе оплаты и заодно ограничить штрафы за пропуск платежей планкой в 20% от суммы взноса.
Рынок недвижимости встретил эту инициативу в штыки. Эксперты [предупреждают]: девелоперы просто перестанут продавать квартиры частями. Строительным компаниям экономически невыгодно бесплатно «морозить» свой капитал на несколько лет по ценам ниже рыночных.
Сейчас продажа жилья в рассрочку стала для многих вынужденным спасательным кругом и последней возможностью улучшить жилищные условия. Базовые ставки по ипотеке находятся на заградительном уровне, поэтому гибкие инструменты от застройщиков удерживают спрос на новостройки от полного падения.
Застройщики используют рассрочку как маркетинговый ход, заранее закладывая в цену наценку в 15–20%. Но даже в этом случае переплата получается ниже банковской. Кроме того, ваши деньги идут сразу в счет погашения долга, а не сгорают в виде банковских процентов. А если девелопер затягивает сроки сдачи дома, выкуп квадратных метров часто можно поставить на паузу без конфликтов и судов.
Участники рынка сходятся во мнении, что вместо запрета удобных инструментов государству стоит сделать классическую ипотеку более доступной.
Как упростят оформление пенсии и на сколько выплаты выросли за 10 лет
С 7 июля 2026 года заработали новые правила Минтруда: вам больше не придется бегать по инстанциям и собирать кипы бумаг, чтобы подтвердить трудовой стаж. Социальный фонд сам запросит все нужные сведения через единую цифровую государственную платформу.
Что касается самих выплат — статистика фиксирует их уверенный рост, хотя догнать темпы увеличения средней зарплаты по стране пока не получается.
Как выросли доходы россиян за 10 лет:
- Средняя зарплата выросла почти в 3 раза: с 36 947 рублей в апреле 2016 года до 109 052 рублей к маю этого года.
- Средняя пенсия выросла в 2 раза: с 12 400 рублей до 25 400 рублей.
Эксперты из профильных фондов считают, что пенсии россиян могли бы быть почти на 30% больше. Этого не произошло, потому что в 2014 году власти заморозили пенсионные накопления граждан, чтобы закрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда (сейчас это Социальный фонд России).
Что еще важно и интересно: коротко
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Банки стали чаще отказывать россиянам в потребительских кредитах. В июне 2026 года доля отрицательных решений достигла 73,3%, так как финансовые организации внимательнее проверяют платежеспособность клиентов из-за строгих требований ЦБ. Похожая ситуация складывается на рынке автокредитов. Специалисты советуют отложить покупку машины в долг до конца лета или осени.
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Продавцы квартир на вторичном рынке не спешат делать покупателям щедрые скидки. Средний размер дисконта уменьшился с 6,5% до 5,2%. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году средняя скидка составит 4,5–5%. Риелторы предупреждают: если вы откладываете переезд в надежде на обвал цен, есть риск упустить выгодный вариант, ведь готовое жилье продолжит дорожать вслед за новостройками.
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Годовая инфляция в России сократилась с 6% до 5,61%. Объясняется это тем, что в июле прошлого года была индексация тарифов ЖКХ, а в 2026-м ее перенесли на осень. Так что говорить о снижении цен на неделе не приходится: за несколько дней цены успели немного подрасти на фоне удорожания бензина и дизеля на 2–3%.
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С 14 июля 2026 года Московская биржа добавит два утренних часа для торгов на срочном рынке. Совершать сделки теперь можно будет с 06:50 до 23:50 — это целых 17 часов непрерывного торгового времени (раньше начинали в 08:50). Кроме того, с 18 июля валютные фьючерсы станут доступны инвесторам в рамках специальной сессии выходного дня.
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Туристы пожаловались на заоблачные цены в Петергофе. Четыре рожка мороженого обошлись семье в 11 тысяч рублей, а простую сосиску там предлагают за 1000 рублей. Оказалось, что хитрые продавцы без спроса добавляли в блюда платные ингредиенты и считали итоговую стоимость по граммам. Администрация музея-заповедника пообещала усилить контроль за арендаторами.