Падение российского фондового рынка объяснили советским анекдотом

Экономист Прокофьев объяснил ситуацию с ОФЗ советским анекдотом про нэпманов

Продолжающееся уже 18-ю неделю падение российского фондового рынка свидетельствует о четком сформировавшемся тренде на распродажу акций российских компаний, который затронул даже облигации федерального займа (ОФЗ). Директор по внешним коммуникациям Neft Research Дмитрий Прокофьев объяснил ситуацию в комментарии «Коммерсанту» с помощью советского анекдота.

«Глава московского государственного политического управления Глеб Бокий пригласил московских нэпманов и сказал: "А чего же вы не хотите держать деньги в государственных трудовых сберегательных кассах? Вы что, не верите, что рабоче-крестьянская власть гарантирует сохранность вкладов?" Нэпманы отвечают: "Да мы, гражданин начальник, верим, а вот как насчет сохранности вкладчиков?"» — иносказательно описал текущую ситуацию экономист.

По его словам, сейчас даже высокие ставки по ОФЗ не внушают доверяя, поскольку инвесторам хотелось бы видеть пути решения нарастающих проблем.

Речь в первую очередь идет о сложной ситуации с дефицитом бюджета. «Правительству нужны еще деньги. Кто-то, кто знает, как дальше развернутся обстоятельства, скупает подешевевшие облигации, имея шанс разбогатеть. Но кто эти люди, сказать невозможно», — признал эксперт.

Вместе с тем директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков исключил возможность того, что рынок могут двигать настроения частных инвесторов. У последних попросту нет такого объема ценных бумаг, поэтому за динамику точно отвечают какие-то крупные продавцы.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг не видит в происходящем ничего конспирологического, а оценивает тренд как нормальную реакцию на новые обстоятельства.

«У Минфина растут процентные расходы — занимать становится все дороже. У компаний аналогичная ситуация, плюс у многих падают продажи. Растет объем и количество дефолтов и рисков», — заметил он, подчеркнув, что такая ситуация традиционно увеличивает популярность наличности и золота, потому что инвесторы ищут самую безопасную стратегию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нормальной для фондового рынка текущую волатильность, заметив, что правительство занимается вопросом.