Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:34, 8 июля 2026Экономика

Темпы роста пенсий в России оценили

РИА Новости: Средняя пенсия в России выросла вдвое с 2016 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За последние десять лет средняя пенсия в России выросла вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Если в мае 2016 года средний размер назначенной пенсии составлял 12,4 тысячи рублей, то спустя десять лет — 25,4 тысячи. За последние 12 месяцев показатель увеличился на 8,3 процента.

Несмотря на заметный прирост соцвыплат за последние десять лет, пенсии значительной части россиян остаются на достаточно низком уровне, сходятся во мнении эксперты. На этом фоне пожилым гражданам выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста, отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При этом социальные выплаты могли бы быть значительно выше, если бы власти не заморозили пенсионные накопления граждан в 2014 году, сетовали в НПФ «Будущее». На эту меру правительству пришлось пойти ради покрытия дефицита Пенсионного фонда России (ПФР, нынешнего Соцфонда). Если бы не заморозка, констатировали эксперты, прибавка к соцвыплатам трудоустроенных граждан сейчас могла бы достигать 30 процентов к нынешним 25 тысячам рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев под ударом «Искандеров», в городе взрывы и пожары. Поражен завод «Самсунг-Украина», ВСУ не сбили ни одной ракеты

    Развеяны мифы о покупке компьютера

    Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру за рубежом

    Темпы роста пенсий в России оценили

    В популярном у туристов российском парке нашли следы динозавра

    Залужный оценил перспективы НАТО словами «уже не существует»

    Россиянам подсказали способы оценить состояние здоровья по лицу

    Воспитательница российского детского сада выслушала приговор за издевательства над детьми

    Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом

    Египет подал жалобу на судейство в матче с Аргентиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok