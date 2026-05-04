08:37, 4 мая 2026

Названа главная причина низких пенсий в России

«Известия»: Заморозка накоплений затормозила рост пенсий работающих россиян
Заморозка пенсионных накоплений в 2014 году резко затормозила рост социальных выплат работающим гражданам в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты НПФ «Будущее».

Вышеуказанный фактор аналитики назвали одним из главных тормозов роста пенсий в России. Если бы не заморозка пенсионных накоплений, прибавка к соцвыплатам трудоустроенных граждан сейчас могла бы достигать 30 процентов к нынешним 25 тысячам рублей (актуальная средняя страховая пенсия), пояснили эксперты.

Накопительная пенсия для тех, кто официально работал с 2002 года, формировалась до 2014-го, указали они. Мораторий власти ввели как меру для покрытия дефицита Пенсионного фонда России (ПФР, нынешнего Соцфонда). В результате формирование «второй пенсии» работающих граждан фактически прекратилось, констатировали аналитики.

На фоне низких пенсий в России пожилым гражданам в целом выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста, отмечала ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Одной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни, поясняла она, сейчас явно не хватает. Высокая инфляция и рост коммунальных платежей в целом «съедают» регулярную индексацию соцвыплат в России, сошлись во мнении эксперты.

