Саморазвитие и карьера
11 июня 2026, 16:00

Миллионы работников в серой зоне, спор о работе 31 декабря, неутешительное будущее дипломов. Главное новости рынка труда за неделю

Миллионы работников в серой зоне, спор о работе 31 декабря, неутешительное будущее дипломов. Главное новости рынка труда за неделю
Теневую занятость в России оценили в миллионы человек — столько россиян не светят доходы и предпочитают работать неофициально. Тем временем депутаты и общественники поспорили о 31 декабря — работать в последний день года или все же делать его выходным, а вузовским дипломным работам предложили найти замену. Об этих и других интересных новостях рынка труда рассказываем в нашем дайджесте.

Миллионы россиян нашли в серой зоне

В России насчитали почти 25 млн работников в серой зоне — столько, по оценкам экспертов, либо трудятся нелегально, либо неофициально получают часть доходов.

Авторы исследования, специалисты Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ), пришли к выводу, что в целом в серую занятость могут быть вовлечены от 5,5 до 24,9 млн россиян. Разброс большой — и вот с чем это связано.

  • Если считать только россиян без официального трудоустройства, статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого с полностью неофициальным доходом, то таких примерно 5,5 млн.
  • Если учитывать и тех, кто получает часть зарплаты в конверте или неофициально подрабатывает (в том числе пенсионеров), а также предпринимателей с не совсем честными декларациями, то число окажется почти в пять раз больше.

При этом серая зона устраивает далеко не всех — около 7,5 млн россиян готовы легализовать доходы и перейти в официальные форматы занятости. Если их намерения претворятся в жизнь, то бюджет пополнится на 889 млрд рублей — это 349 млрд налоговых поступлений и еще около 540 млрд страховых взносов.

в 2026 году Минтруд уже собирается вывести из серой зоны около 1,3 млн человек. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Это немногим больше прошлогоднего показателя — за 2025-й в России удалось легализовать порядка 1 млн работников.

Потенциальные масштабы нелегальной занятости в стране Котяков тоже оценил ниже, чем эксперты АТРЭ.

5,3 млн человек

находятся в серой зоне по оценке Минтруда

Чаще всего обеление доходов россиян происходит за счет получения статуса самозанятого — так легализуются те, кто прежде получал деньги за услуги напрямую и не платил налоги.

Зарплаты в конвертах, неофициальная занятость и подмена трудовых отношений гражданско-правовыми все еще остаются проблемой. Власти придумывают новые способы вывода таких работников из тени, но до полного обеления экономики пока далеко.

О том, что ситуация с теневым рынком труда далека от идеальной, говорят и подсчеты Сбербанка. Выяснилось, что каждый четвертый малый бизнес платит работникам зарплату в конвертах. Раньше такую схему выбирали только 10–15% небольших предприятий.

© Создано при помощи нейросети

Среди индивидуальных предпринимателей предпочитающих зарплаты в конвертах еще больше — 40%. Таких стало больше почти в четыре раза.

«Раньше часто такая зарплата выплачивалась через банковский сектор переводами между физлицами, но сейчас переводы стали тоже снижаться и все это уходит в наличность», — пояснил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

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Работать или нет 31 декабря: депутаты за отдых, общественники против

Депутаты и общественники не сошлись во мнении по поводу 31 декабря. Последний день года долго был рабочим, но в 2019–2020 годах все изменилось — тогда отдельные регионы объявили его праздничным. А с 2021-го власти уже на федеральном уровне стали переносить на 31 декабря какой-то другой выходной день.

В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и тоже будет выходным — благодаря переносу с 4 января.

Дискуссию начал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб — он заявил, что последний день года должен быть рабочим, а освободившийся выходной следовало бы перенести на май.

Я до сих пор не понимаю, что 31 декабря выходной день. То есть все эти мероприятия на работе с шампанским проводят уже 30 декабря? Ни в одной стране мира 31 декабря не является выходным днем. <...> 31 декабря как выходной день должен быть перенесен на майские праздники.

Владислав Гриб

Общественник подчеркнул, что зимой достаточно отдыхать с 1 по 7 января, поскольку слишком длинные выходные бьют по здоровью — в первую очередь потребляемым за эти дни алкоголем.

А вот майские праздники пока слишком короткие, уверен Гриб. Им и надо прибавлять дни.

«Давайте мы сделаем непрерывный отдых в мае. Может быть парочку дней возьмем у января. В мае отдых более важен, чем в январе. Мое мнение — выходные дни должны быть с 1 по 9 мая. Тогда можно и в короткий отпуск съездить, на даче поработать», — заключил он.

Вскоре к обсуждению 31 декабря вступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он призвал сделать этот день нерабочим на постоянной основе, но за счет 8 января.

По его задумке, это позволит сохранить общее количество нерабочих дней, к которому привыкли россияне. Поэтому перенос будет безболезненным.

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Дипломам грозит исчезновение, но пока они еще кошмарят студентов

Все тот же заместитель секретаря ОП Владислав Гриб выступил за отмену дипломных и курсовых работ в российских вузах. По его мнению, их должны заменить альтернативные формы аттестации — устные экзамены, тесты, совместные проекты и прочее.

Основная проблема, считает общественник, заключена в том, что «дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели тоже заставляют искусственный интеллект проверять эту дипломную работу». И в такой аттестации нет особого смысла.

О возможной трансформации дипломных работ говорил еще в конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

© Создано при помощи нейросети

Он предполагал, что из-за развития ИИ вузам придется сфокусироваться на устных экзаменах для объективной проверки знаний студентов.

Но пока дипломы — студенческая неизбежность, которая к тому же грозит серьезными проблемами — все из-за того же ИИ. Так, студентке Московского международного университета пришлось восстанавливаться в вузе через суд — ее отчислили в 2025 году за использование нейросетей в выпускной работе.

Диплом девушке проверяли через антиплагиат трижды, и каждый раз система выдавала разный результат (в работе находили от более чем 40% до 11% ИИ-контента).

Причем один и тот же фрагмент в разных отчетах маркировался по-разному — то как оригинальный, то как сгенерированный.

В итоге работу принимать отказались уже из-за якобы пропущенных сроков и оставили студентке времени на обжалование. Она пошли в суд, и тот встал на ее сторону. Защититься (при условии оригинальности от 50%) она сможет в 2027 году.

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Работников не оставят без пособий при банкротстве компаний

Верховный суд позаботился о праве работников обанкротившихся организаций на выходное пособие: само по себе банкротство не отменяет гарантии на компенсации при увольнении. Такое решение ВС вынес по спору экс-сотрудника российской «дочки» корпорации Oracle с ее конкурсным управляющим.

Управляющий оспаривал выплату 8,5 млн рублей руководителю группы специалистов по продажам «Оракл компьютерное оборудование». В сумму вошли 4,85 млн рублей выходного пособия (шесть окладов) и 3,6 млн рублей переменной части зарплаты, которые он получил после увольнения в марте 2022 года.

Через полтора года, в августе 2023-го, компанию признали банкротом, и управляющий решил оспорить все соглашения о выплате компенсаций на сумму свыше 100 млн рублей, в том числе и 8,5 млн рублей руководителя группы по продажам.

Арбитражные суды частично встали на его сторону и взыскали со специалиста 4,85 млн рублей выходного пособия в конкурсную массу, а переменную часть зарплаты оставили.

Мужчина настаивал, что выплату выходного пособия нельзя расценивать как вывод активов, и дошел до Верховного суда. Тот поддержал его доводы. По мнению ВС, пока не доказано, что сумма компенсации заметно выше рыночной для аналогичной должности, говорить о причинении вреда кредиторам нельзя.

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Россияне стали работать дольше — но не намного. По данным Росстата, средняя фактическая продолжительность рабочего дня в стране выросла в I квартале 2026 года на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

7,66 часа

в среднем работали россияне в январе — марте 2026-го

Работодатели бросились возвращать ушедших сотрудников: каждая вторая компания за последний год делала такие предложения уволившимся. Но далеко не все смогли отчитаться об успешных переговорах.

  • В 14% организаций сообщили, что вернули всех.
  • В 67% компаний смогли договориться с несколькими экс-сотрудниками.
  • Каждый пятый (19%) не смог привлечь обратно никого.

Интересно, что чаще обратно зовут специалистов со средним профессиональным образованием — на фоне нехватки рабочих кадров в строительстве, промышленности, агропроме и сырьевом секторе.

Гуманитариям нашли занятие на рынке труда будущего. В ближайшие пять лет, уверены эксперты аналитического центра ВЦИОМа, специалисты с гуманитарным образованием могли бы стать организаторами «технарей».

В целом гуманитарии должны не пытаться догнать айтишников и ИИ-специалистов, а научиться пользоваться своими преимуществами: умением правильно считать контекст, разобраться в нюансах, синтезировать разные области знаний и вычислять фейки.

Россияне поделились своими карьерными целями на лето — у большинства они связаны с поиском работы или подработки. О таких планах рассказали 38% и 31% опрошенных «Работой.ру» соответственно.

Чуть менее популярны такие цели, как:

  • повышение зарплаты (22%);
  • прокачка профессиональных навыков (22%);
  • смена работы (21%);
  • отпуск мечты (18%);
  • обучение по новой специальности (18%).

Среди личных целей россиян в топе отдых на свежем воздухе (46%), похудение (36%), а также поездка в новый город или страну (27%).

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