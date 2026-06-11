Миллионы работников в серой зоне, спор о работе 31 декабря, неутешительное будущее дипломов. Главное новости рынка труда за неделю

В России насчитали почти 25 млн работников в серой зоне — столько, по оценкам экспертов, либо трудятся нелегально, либо неофициально получают часть доходов.

Авторы исследования, специалисты Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ), пришли к выводу, что в целом в серую занятость могут быть вовлечены от 5,5 до 24,9 млн россиян. Разброс большой — и вот с чем это связано.

Если считать только россиян без официального трудоустройства, статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого с полностью неофициальным доходом, то таких примерно 5,5 млн.

Если учитывать и тех, кто получает часть зарплаты в конверте или неофициально подрабатывает (в том числе пенсионеров), а также предпринимателей с не совсем честными декларациями, то число окажется почти в пять раз больше.

При этом серая зона устраивает далеко не всех — около 7,5 млн россиян готовы легализовать доходы и перейти в официальные форматы занятости. Если их намерения претворятся в жизнь, то бюджет пополнится на 889 млрд рублей — это 349 млрд налоговых поступлений и еще около 540 млрд страховых взносов.